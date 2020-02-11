DOOM Eternal'ı Bir de Nightmare Modunda Görün

Eğer daha fazla DOOM Eternal oynanış videosu görmek istiyorsanız, bu haberin sizi sevindireceğini düşünüyorum. Serinin yeni oyunu için on dört buçuk dakikalık yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Bu seferki video, Youtube kullanıcısı TheSpudHunter tarafından yayınlanmış. İzlemesinin oldukça keyif verici olduğu video için kullanıcı Nightmare modu seçmiş. Ortaya çıkacak aksiyonun temposunu tahmin edebiliyorsunuzdur, değil mi? Archvile ve Gargoyle gibi düşmanlara ek olarak Cyberdemon yaratığının da teşrif ettiği videonun içeriğinde ayrıca Slayer Gate'lerden bir tanesi de gösteriliyor.

Yayınlanan videoya aşağıdan bakabilirsiniz.

Öte yandan, OXM (Resmi Xbox Dergisi) tarafından Baş Yapımcı Marty Stratton ile bir röportaj yapıldı. Bu röportaj sırasında DOOM Eternal için çıkışı sonrasında sunulacak desteğin ne yönde olacağı soruldu. Hatırlayacağınız üzere 2016 yılında çıkmış olan DOOM, içerik olarak pek fazla destek göremediği için eleştirilmişti. id Software stüdyosunun bu eleştirilerden bir ders çıkarılmış olduğu her halinden belli oluyor. Stratton, "Yüz binlerce oyuncunun DOOM oynamaya devam ettiklerini görünüyoruz onlara bir şey sunmadık." yorumunda bulundu ve devam etti: "Daha fazla indirilebilir içerik istediler, oynamak için daha fazla yöntem istediler ve dürüst olmak gerekirse doğrudan DOOM Eternal'ın geliştirilmesine giriştik ve onlara hiçbir şey vermedik."

Röportajın ilerleyen kısımlarında verilen detaylara bakılırsa, Master Level'lar, haftalık veya aylık bazda sunulacak meydan okumalar, Battle Mode için de olmak üzere yeni içerikler ve Invasion modu dahil oyuncuların ilk oyundan beri talep ettikleri desteğin tamamı ve daha fazlası DOOM Eternal için sunulacak.

PlayStation 4, PC, Stadia, Switch ve Xbox One için geliştirilmekte olan DOOM Eternal, 20 Mart 2020 tarihinde satışa sunulacak.