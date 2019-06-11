Double Fine da Artık Microsoft Kanatları Altında Uçacak

Microsoft, Xbox Game Studios ile daha fazla geliştiriciyi bünyesine katmaya devam ediyor. 343 Industries, Compulsion Games, inXile, Minecraft, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Rare, The Coalition, The Initiative, Turn 10 Studios ve Undead Labs gibi önemli isimlerin bulunduğu bu aileye yakın bir zaman önce önemli bir stüdyo daha katıldı. Microsoft tarafından yapılan duyuru ile Double Fine da artık Xbox Game Studios ailesinin bir parçası oldu.

Double Fine, bildiğiniz gibi Psychonauts 2, Brutal Legend ve Broken Age gibi büyük beğeni toplamış oyunların arkasındaki isim ve artık Microsoft için birinci parti konumuna geldi. Arkalarında büyük bir desteğin olduğunu bilmek Tim Schafer ve ekibi için oldukça hoş bir duygu olsa gerek. Düşünsenize, sizi Microsoft gibi bir yazılım devi destekliyor.

Öte yandan, Microsoft konferansı sırasında sahneye gelen Tim Schafer, Psychonauts 2 için ilk oynanış fragmanını sundu. 2005 yılında çıkan Psychonauts için devam oyunu niteliğinde geliştirilen Psychonauts 2, bu yıl içerisinde satışa sunulacak.

Son olarak, Tim Schafer DoubleFineProd Youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklama ile stüdyonun Microsoft tarafından satın alınmış olmasına rağmen tarzlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceklerini söylerken, halihazırdaki Kickstarter hedeflerini yerine getireceklerini ve Xbox, Game Pass ve PC üzerinde yoğunlaşacaklarını da sözlerine ekledi.