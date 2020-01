Dreams'in de PC Platformuna Gelebileceği Söyleniyor

Sizlerle paylaşmış olduğumuz Horizon: Zero Dawn oyununun PC platformuna da gelebilecek olmasıyla ilgili haberin etkileri sürüyor. Henüz Sony resmi bir açıklama yapmamış olsa da Jason Schreier'ın kaynağı dolayısı ile açıklamanın dolaylı yoldan geldiğini varsayabiliriz. Bu elbette bir tabunun yıkılacak olması anlamına geliyor ve hal böyle olunca, PlayStation 4 için satışa sunulmuş olan başka bir özel oyunun PC platformuna da gelebileceği ihtimali üzerine tartışmalarları beraberinde getirmiş oldu.

Bu tartışmalar daha çok sosyal medya üzerinde gerçekleşiyor tahmin edebileceğiniz üzere ve Jason Schreier, Kotaku sitesinde paylaştığı haberi doğal olarak Twitter hesabından paylaşmış. Yapılan yorumlardan birine verdiği cevapta da haberde değindiği konuya tekrardan değinmiş. Horizon: Zero Dawn sonrasında daha başka PlayStation 4 oyunlarının da PC platformuna geleceğini düşünüyor. Jason Schreier yaş tahtaya basmadığı için bu önemli bir düşünce sayılır. Öte yandan, Jason Schreier tarafından paylaşılan habere bir destek de Eurogamer sitesinden Tom Phillips verdi. Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Phillips, Horizon: Zero Dawn oyununun bir başlangıç olduğunu söyledikten sonra "Horizon ileride diğerleri tarafından takip edilecek - tahmin etmek için fazla hayal kurmanıza gerek yok." diyerek sözlerine ekleme yapmış.

Horizon will be followed by others down the road - you don't need to Dream too hard to guess. But Xbox is already well-established launching games on PC at the same time, and eager to explore Switch...