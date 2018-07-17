Dünya Emoji Günü için Tim Cook, Memoji Oldu!

Apple, 17 Temmuz Dünya Emoji Günü'nü kutlamak adına iPhone, iPad ve Apple Watch'a yepyeni emojiler getiriyor. Güncelleme içerisinde, hem farklı farklı tiplerde insanlar hem de önceden olmayan hayvanların eklenmiş olması gözlerden kaçmıyor.

Şimdilik özel olarak yayınlanan bu güncellemenin Unicode 11 emoji sürümünün bir parçası olduğu ifade edildi. Ancak bu küçük sürümde bile kullanıcıların hoşlarına gidecek onlarca yeni emoji yer alıyor. İnsanların yer aldığı emojilerde kızıl saçlı, gri saçlı ve kıvırcık saçlı olan kadınlar dikkat çekiyorken aynı zamanda farklı cilt tonlarında olan yeni kel figürleri de eklenmiş durumda.

Emoji yüz güncellemelerinde ayrıca bir donan yüz, bir yalvaran yüz ve şempanzeli parti şapkası bulunuyor. Daha pek çok insan emojisine sahip olan güncelleme marul, mango, top kek gibi yemek emojilerini de içeriyor. Hayvanlarda ise bir hayli detaylı çizilmiş tavus kuşu ve ıstakoz yer alıyor.

Son olarak farklı farklı kategorilerdeki eşyalar da yeni güncellemede boy gösteriyor. Sonsuzluk işareti, nazar boncuğu, turuncu iplik yumağı gibi çeşitli emojilerin barındırıldığı yeni güncelleme şu anda iOS kullanıcılarıyla paylaşılmış durumda. Ancak yılın ilerleyen aylarında Unicode 11 güncellemesiyle daha fazla emoji geleceğini hatırlatmak gerek.

Apple Liderleri Emoji Gününe Özel 'Memoji' Oldu

Ayrıca Apple, 17 Temmuz Dünya Emoji Gününü özel olarak yönetici fotoğraflarını da güncelledi. Yönetimde söz sahibi olan tüm çalışanlarının kafasını şirketin kendi özelliği olan 'memojiye' çeviren Apple, emojiye göstermiş olduğu ilgiyi de böylelikle kanıtlamış oldu. Şirketin yönetimindeki kişileri ve memojilerini görmek için buraya göz atabilirsiniz.