Dünyanın İlk Blockchain Akıllı Telefonu 'Finney' Geliyor!

Daha önce 14 bin dolarlık süper güvenli bir akıllı telefon piyasaya süren Sirin Labs, şimdi de dünyanın ilk blockchain akıllı telefonunu üretmeye başladı. Bitcoin'in öncüsü olan Hal Finney onuruna 'Finney' ismini alan akıllı telefon, kripto para birimlerini alabilecek kadar güvenli olmasıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda Finney bu alanda üretilen ilk akıllı telefon olma özelliğini de taşıyor.

Sirin Labs'in açıklamasına göre, Finney bağımsız bir blockchain ağı oluşturacak. Bu ağ, ana para birimi olarak SRN'yi kullanarak merkezileştirilmemiş omurgalar veya işlem merkezi ile süreci karmaşık hale getirmeden çalışacak. Kripto cüzdanlar ve güvenli alışveriş erişimi gibi blockchain uygulamalarını desteklemek için de özel olarak tasarlanmış bir Sirin işletim sistemi kullanılacak.

Dünyanın ilk blockchain akıllı telefonu olacak Finney, 256 GB dahili hafıza ve 16 MP'lik kamera da dahil olmak üzere 1000 dolara kullanıcılarla buluşacak. Üstelik Sirin Labs güvencesiyle dünyanın en güvenli telefonlarından biri olacak.

Şirketin daha önce ürettiği Solarin isimli akıllı telefon, 14 bin dolarlık fiyatıyla pek alıcı bulamamıştı. Zamanının çok öncesinde çıktığı belirtilen telefon bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Sizlerin düşüncesi ne olur bilmiyorum ama Finney akıllı telefon da akıbeti Solarin'e benzeyebilir.