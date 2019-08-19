E-Spor Pazarı 800 Milyon Dolar Gelir Sağladı

Dünyada ve ülkemizde hızla yayılan ve bir süre içerisinde futbolun liderliğini alacağı söylenen e-spor pazarı geçtiğimiz yıl 800 milyon dolar gelir elde etti.

Analiz şirketi Rethink Technology Research'e göre e-spor hızla büyümeye devam ediyor. 2018'de 154 milyon takipçiye ulaşan e-spor sektörünün kazançları da dudak uçuklatıyor.

Günümüzde 800 milyon dolara kadar çıkan e-spor gelirlerinin 2024'te ise 5 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu sayede daha fazla oyuncuya ve daha fazla takipçiye ulaşacağı söylenen e-spor, ESPN ve TBS gibi kablolu TV şirketlerinin radarına girmeye başladı.

Başta Çin olmak üzere Asya pazarının en hakim spor eğlencesi olması beklenen e-sporun, sponsorluklar ve reklam içerikleri de zamanla genişleyecek. 2024'e kadar futbolla yarışabilecek kapasiteye gelmesi planlanan sektöre ülkemizde de büyük ilgi gösteriliyor.

Türkiye'de popüler e-spor oyunlarını oynama, e-spor turnuva biletlerini satın alma, oyunculara bahşiş verme gibi harcamalar artış gösteriyorken Twitch gibi platformlar sayesinde oyunculara olan ilgi de büyüyor.