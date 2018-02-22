E-Sporculara 450 Bin Dolarlık Burs Fonu

Her çağ beraberinde yeni meslekler getirir. Dedelerinize yazılım mühendisliğini anlatamaz, bir anneannenin sosyal medyadan para kazanıldığını kabul etmesini bekleyemezsiniz. Sanmayın ki siz hep çağa güncel kalacaksınız. Çok ileriye gitmeyin şunun şurasında ellerinde PlayStation'la, hatta ilk çevrimiçi oyunlarla büyümüş babalarımız, e-Spor'u anlamamakta ısrar ediyor.

"Oğlum sen yine oyna oyununu, oynama demiyorum bak biz de oynadık. Ama hobi olarak oyna, önce okulunu bir bitir." gibi.

Neyse, babalarınız da direnç göstere dursun Amerika'da yeni e-Sporcular için 450 bin dolarlık burs fonu açıldı. Find Your Grind (FYG) isimli organizasyon, çok sayıda oyuncuya destek olmak için çalışmalarına başladı. Sadece çok iyi oyunculara bursun dağıtılmayacağını özellikle belirten FYG, oyun dünyası için yeterince tutkulu ve istekli olan gençleri de aralarında görmek istediklerini belirtiyor.

Uzun yıllardır gençlere burs sağlamak için çalışan organizasyonun bu sene açtığı e-Spor bursu, gençlerden gelen yoğun talep üzerine hayata geçmiş. Bu yeni endüstrinin gençler arasında büyüme isteğinin farkında olduğunu belirten FYG'nin kurucusu Nick Gross, "Oyun dünyası için tutkulu öğrencilere, bunu bir yaşam tarzına dönüştürmelerini sağlayacak olanaklar üretmek istedik." diyor.

Projenin bir diğer ayağında istekli gençlerle e-Spor şirketi ReKTGlobal'i bir araya getirmek istediklerini belirten Gross, istekli gençlerin sektöre girişinde olabildiğince destek olmak istediklerini vurguladı. Ne diyelim, helal olsun diyelim. E bir de darısı ülkemizdeki fon üreticilerin başına diyelim, daha fazla duygusallaşmadan haberi burada bitirelim.