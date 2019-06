E3 2020 Fuarı'nın Tarihi Kesinlik Kazandı

Her sene olduğu gibi yine hareketli bir E3 fuarı daha tarihteki yerini aldı. Her ne kadar öncesinde yaşanan sızıntı fırtınasından dolayı keyifler biraz kaçmış olsa da yine sürpriz duyurular ile heyecana sahne olmadı değil. Mesela Ghostwire: Tokyo bunlardan bir tanesiydi. Cyberpunk 2077 (ve tabii ki Keanu Reeves'i sahnede görmek), Watch Dogs Legion, Gears 5, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint ve Dying Light 2 de fuarın yıldızları arasında olan oyunlardı.

Şimdi ise ver elini E3 2020! Her senenin E3 fuarında olduğu gibi bu sene de gelenek değişmedi ve fuar alanının çıkışına, kolayca görülebilecek şekilde gelecek senenin E3 fuarının tarihlerinin yer aldığı bir reklam astı. ESA tarafından asılan reklama göre E3 2020 9 - 11 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

E3 2020 fuarının oyun dünyası açısından çok önemli olacağını söylemek gerek. Bunun birçok nedeni var. En başta da yeni nesil Xbox oyun konsolu! Bildiğiniz gibi bu konsol, önümüzdeki senenin son çeyreğinde piyasadaki yerini alacak. Bu bağlamda da E3 2020, Microsoft için stratejik bir öneme sahip olacak. Konsol ile merak ettiğimiz tüm detayları önümüzdeki fuar sırasında öğreneceğimizden eminiz. Bu sırada tabii ki konsolda göreceğimiz oyunların da bir hayli tanıtımı yapılacaktır.

Benzer hamleyi bir ihtimal Sony cephesinden de görebiliriz. Gerçi Japon teknoloji devi açık ara farkla konsol pazarını domine ettiği için acele etmeyebilir de. Bunu zaman içerisinde yaşanacak gelişmeler gösterecek.

Öte yandan The Elder Scrolls 6, sıradaki Assassin's Creed ve Battlefield oyunları, olası bir The Evil Within 3 ve Capcom tarafından sürpriz bir yeni Resident Evil oyunu duyurusu da beklediklerimizin arasında yer alıyor. Tabii ki bolca sürpriz duyuru ile karşılaşmamız da olası diyebiliriz.