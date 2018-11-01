EA, Command & Conquer: Rivals'ın Çıkış Tarihini Açıkladı

Bu yılın başlarında Electronic Arts (EA), yeni bir Command & Conquer oyunu üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Ancak firma bunun bildiğimiz Command & Conquer oyunlarından farklı olarak PC için değil de akıllı telefonlar için geliştirilen mobil bir oyun olduğunu söylemişti.

Firma şimdi de Command & Conquer: Rivals adını taşıyacak oyunun geliş tarihini açıkladı. Buna göre, oyun 4 Aralık 2018 tarihinde piyasaya çıkarılacak. Oyunun PC’ye değil de sadece akıllı telefonlara geliyor oluşu her ne kadar Command & Conquer hayranlarını hayal kırıklığına uğratmış olsa da EA serinin rekabetçi yeni bir oyuna daha kavuştuğunu düşünüyor.

Command & Conquer: Rivals’ı değerlendiren Redwood Studios Genel Müdürü Michael Martinez, "Başa baş rekabet, beceri ve strateji konularına ilgi duyan mobil oyuncular için gerçek zamanlı bir strateji oyunu (RTS) yapmak üzere yola çıktık. Command & Conquer: Rivals, birimlerin sürekli kontrolü, geri dönüşlere imkan veren yoğun savaş ortamı ve çok daha fazlasını sunuyor." dedi.

Martinez ayrıca, "Oyunun prototip versiyonu hakkında oyunculardan hızlı geri dönüşler aldığımız için çok mutlu olduk. Oyuncuların geri dönüşleri, Aralık ayında tam sürümün piyasaya sürülmesinden önce oyunu çok daha iyi bir hale getirdi. Önümüzdeki yıl e-spor arenasına adım atmak için hazırlandığımız şu dönemde toplulukla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aslında Command & Conquer serisinin yeni PC versiyonlarının çıkmasını isteyen oyunseverler için de iyi bir haberimiz var. Çünkü EA yapımcılarından Jim Vessella, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, EA'in Command & Conquer serisinin Remastered (yeniden düzenlenmiş) versiyonlarını yapabileceğini söylemişti.