EA SPORTS FC 26 Yüzde 70 İndirime Girdi! 1.850 TL Daha Ucuz

Oyuncuları sevindiren indirimler devam ediyor. Son olarak 2025'te piyasaya sürülen ve en iyi spor oyunları arasında yer alan EA SPORTS FC 26, Steam'de yüzde 70 indirime girdi. Bu kampanya ile birlikte oyunun fiyatı dikkat çekecek seviyede düştü. İşte indirimli EA SPORTS FC 26 fiyatı...

EA SPORTS FC 26, Steam'de İndirime Girdi

Steam üzerinden satılan EA SPORTS FC 26'nın TOTY sürümü yüzde 70 indirim ile birlikte 89,99 dolardan 27 dolara düştü. Standart sürüm ise yüzde 60 ucuzlayarak 69,99 dolardan 27,99 dolara indi. Oyunculara daha fazla içerik sunan Ultimate sürümüyse 99,99 dolar yerine 59,99 dolara satılıyor.

Kampanya 29 Ocak 2026'da sona erecek. Bu tarihe kadar oyunun Steam platformundaki satış sayfasına giriş yapabilir ve dilerseniz kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

EA SPORTS FC 26 için indirimli fiyat listesi şu şekilde:

EA SPORTS FC 26 TOTY Sürümü: 27 dolar (-70%)

EA SPORTS FC 26 Standart Sürüm: 27,99 dolar (-60%)

EA SPORTS FC 26 Ultimate Sürümü: 59,99 dolar (-40%)

Öte yandan EA SPORTS FC 26, Epic Games Store'da da indirimli şekilde satılıyor. Standart sürüm fiyatı ise 2 bin 599,99 yerine 2 bin 79,99 TL. Diğer sürümler ise kampanyaya dahil değil.

EA SPORTS FC 26 Sistem Gereksinimleri

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10/11 - 64-bit Windows 10/11 - 64-bit İşlemci AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7 6700 RAM 8 GB 12 GB Ekran Kartı AMD RX 570 veya Nvidia GTX 1050 Ti AMD RX 5600 XT veya Nvidia GTX 1660 Depolama 100 GB kullanılabilir alan 100 GB kullanılabilir alan

