eFootball PES 2020 Demosu Yayınlandı

Eğer futbol oyunlarına meraklıysanız ve FIFA 20 ve eFootball PES 2020 oyunlarını sabırsızlıkla bekliyorsanız, bu iki oyundan bir tanesini şimdiden deneme şansınız var: eFootball PES 2020. Hatırlayacağınız üzere bu ayın başlarında sizlerle paylaşmış olduğumuz haberimizde de aktardığımız üzere serinin bu sene çıkacak olan üyesinin oynanabilir demosunun yayınlanacağı duyurulmuştu. Beklenen gün de geldi ve çattı. Konami, eFootball PES 2020 oyununun demosunu PlayStation 4, PC ve Xbox One için yayınladı.

Daha önceden verilen detaylar doğrultusunda, oynanabilir demoda lisanslı on dört takım olacak. Duyurunun yapıldığı sırada bu takımlardan sadece on bir tanesinin adı belliydi ama Manchester United FC, FC Bayern München ve Juventus FC takımlarıyla yapılan anlaşmalar ile tam liste ortaya çıktı:

Arsenal FC

CA Boca Juniors

CA River Plate

CR Flamengo

CSD Colo-Colo

FC Barcelona

FC Bayern München

Juventus FC

Manchester United FC

Sao Paulo FC

SE Palmeiras

Sport Club Corinthians Paulista

Universidad de Chile

Vasco da Gama

Demoda Hızlı Maç modu, çevrimiçi yapacağınız maçlarda arkadaş(lar)ınız ile oynayabilmeniz için kooperatif desteği ve düzenleme modu da bulunacak. Seri genelinde ilk defa bir oynanabilir demoda karşımıza çıkacak olan düzenleme modu sayesinde kendi takımınızı ve ekipmanlarınızı oluşturabileceksiniz. Yapacağınız düzenlemeler oyunun tam sürümünü aldığınızda aktarabileceksiniz.

Son olarak, FC Bayern München takımının sahası Allianz Arena, SE Palmeiras takımının sahası Allianz Parque ve Neu Sonne Arena seçilebilir stadyumlar olacaklar.