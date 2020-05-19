eFootball PES 2020 UEFA EURO 2020 İçeriğinin Yeni Tarihi Duyuruldu

Bildiğiniz gibi Konami ve UEFA, önümüzdeki seneye ertelenen sıradaki Avrupa Kupası için özel bir anlaşma imzalamışlardı. Bu anlaşma bağlamda, eFootball PES 2020 için UEFA EURO 2020 içeriği yayınlanacak. Bugün yapılan yeni duyuru ile serinin güncel oyunu için yayınlanacak olan ücretsiz içeriğin yeni tarihi duyuruldu.

eFootball PES 2020 için yayınlanacak olan UEFA Euro 2020 içeriğinin duyurusu, Mart ayı içerisinde yapılmıştı ve 30 Nisan 2020 tarihi belirlenmişti. Ancak COVID-19 salgınından dolayı Japonya genelinde olağanüstü hal ilan edilmesinden dolayı, geçtiğimiz haftalarda yapılan bir duyuru ile bahsi geçen içeriğin 30 Nisan 2020 tarihinde yayınlanmasının mümkün olmayacağını öğrenmiştik. Diğer bir deyişle, eFootball PES 2020 için hazırlanmakta olan UEFA Euro 2020 içeriği ertelenmişti. Yeni tarih ise bugün duyuruldu.

Resmi eFootball PES 2020 sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre UEFA Euro 2020 içeriği, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında 4 Haziran 2020 tarihinde yayınlanacak. Bu içeriğe erişim sağlayabilmek için de oyuna sahip olmanız yeterli olacak.

eFootball PES 2020 UEFA EURO 2020 Güncellemesinde Neler Olacak?

Daha önceden eFootball PES 2020 sayfası üzerinden açıklanan detaylara bakılırsa, kupa ve yerel maç desteğiyle UEFA EURO 2020, Wembley ve Saint Petersburg stadyumları, resmi UEFA EURO 2020 kupası ve topu ve elli beş kadar UEFA Milli takımı bu içerikte karşımıza çıkacak.