El Serhendi Efendi'nin 1500'lerde Yazdığı 2022 İstanbul Kehanetleri

Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının gündemine El Serhendi Efendi ve onun İstanbul Cehennemi başlığı altında yazdığı ve 2022 yılında gerçekleceğini belirttiği kehanetler oturdu. İlginç detayların yer aldığı kehanetlerin gerçekliği tartışılırken, İstanbul Cehennemi hakkında binlerce tweet atıldı.

Söylenene göre El Serhendi Efendi, 2022 yılında İstanbul'da büyük bir deprem olacağı kehanetini ortaya attı. Şehrin nüfusunun 2022 yılında 17 milyonu geçeceğini düşünen El Serhendi Efendi, yaşanacak depremden sonra 2.6 milyon kadar insanın hayatını kaybedeceğini, yaklaşık 4 yıl sonra asıl sayının 3.2 milyon olduğunun bulunacağını aktardı.

El Serhendi Efendi ismine ithafen yazılan yazıda kehanetler şöyle devam etti: "Deprem , boğaza paralel yapılmakta olan ikinci kanal inşaatı üzerinden küçük ve büyükçekmece havzalarını açarak daha sonra durdurulamayacak olan coğrafi bir değişikliğin başlangıcını oluşturdu. şehrin nüfusu ölüm ve kayıplar sonucu 17 milyondan 6 milyona düştü. avrupa yakasındaki sahil yerleşkeleri zemin kayması yüzünden yerleşime kaptıldı."

El Sehrendi Efendi Kehanetleri gerçek mi?

El Sehrendi Efendi ve yazdığı kitap muhtemelen gerçek değil: Bugüne kadar Osmanlı tarihinde böyle bir isme rastlanmadığı gibi bahsi geçen kitabın görseli ise herhangi bir yerde paylaşılmadı. Kısaca böyle bir yazar ve kitap bugüne kadar hiç olmadı.

Kehanetleri paylaşan Twitter hesapları, kitabın suikaste uğramış Celal Saik isimli bir yazara ait olduğunu belirtiyorlar. Celal Saik ise Orhan Pamuk'un yazdığı Kara Kitap'ta ismi geçen suikaste uğramış gazetecinin adı.

Mesnetsiz iddialara dayanan kehanetlerin, 1500'lerde yazılmış bir kitaptan alınmadığı ortada; ancak siz yine de ilginç bir şeyler okumak isterseniz hemen yukarıda yer alan uzunca yazıya göz atabilirsiniz.