Electronic Arts, E3 2019'a Katılmayacak

ABD’li oyun stüdyosu Electronic Arts (EA), haziran ayında düzenlenecek dünyanın en büyük oyun fuarı E3'ye bu sene katılmayacağını, bunun yerine kendi etkinliğine odaklanacağını duyurdu.

FIFA, Battlefield, Anthem ve Apex Legends gibi sevilen birçok yapımda imzası bulunan EA, 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan E3 2019 fuarını pas geçeceğini açıkladı.

Video oyun devi, Perşembe günü yayınladığı blog yazısında, E3’ye katılmama gerekçesi olarak bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği EA Play etkinliğini gösterdi.

7-9 Haziran tarihleri arasında Hollywood Palladium'da halka açık olarak düzenlenecek EA Play, yaklaşmakta olan oyunların gösterileceği birçok canlı yayına sahne olacak.

Bu yılki EA Play etkinliğinde “daha az konuşma ve daha fazla oyun” vadeden şirket, etkinlik kapsamında özel oyun duyuruları, geliştirici sohbetleri ve çeşitli sürprizlerin olacağını söylüyor.

Zaten bu yılın en fazla beklenen oyunlarından olan Star Wars Jedi: Fallen Order’ın nisan ayında Chicago'daki Star Wars Celebration'da tanıtılacağını biliyoruz. Bu nedenle oyuna dair ayrıntıları EA Play’de göreceğimizi tahmin ediyoruz.

Etkinlikte ayrıca, son dönemin hit oyunu Apex Legends’a gelecek yenilikleri ve Plants vs. Zombies ile Need for Speed serisinin yeni oyununu da göreceğiz.

Öte yandan E3 2019’u pas geçecek tek video oyun devi EA olmayacak. Sony, geçtiğimiz kasım ayında yaptığı açıklamada, 24 yıldır aralıksız şekilde katıldığı E3'ye bu sene katılmayacağını duyurmuştu.