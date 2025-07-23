En Çok Satan Oyunlar: Birinci Değişmedi, 12 Senelik Oyun Hala Satıyor

Circana tarafından yayımlanan son satış verilerine göre, 2025 Haziran ayına damga vuran oyunlar listesinde birinci değişmedi. Bandai Namco stüdyosu tarafından geliştirilen Elden Ring: Nightreign, halen en çok satan birinci oyun olarak öne çıkıyor.

Listenin geri kalanında yeni oyunlar kadar çıkışının üzerinden 12 sene geçmiş efsane oyunlar da yer alıyor. Örneğin Grand Theft Auto V listenin 9. sırasındayken, çıkışı üzerinden 7 sene geçmiş olan Red Dead Redemption II de 15. sırada.

Haziran 2025'in En Çok Satan 20 Oyunu: İlk Sırada Elden Ring Var

Haziran ayındaki dikkat çeken hareketlerden biri, Stellar Blade'in PC sürümüyle beraber önceki ay 185. sıradan doğrudan beşinciliğe yükselmesi oldu. Cyberpunk 2077 de Switch 2 sürümüyle yeniden ilgi görerek 427. sıradan 18'e kadar ulaştı. Öte yandan, orijinal Elden Ring bile yeni DLC'ye olan ilginin etkisiyle ilk 20'ye geri döndü.

5 milyon oyuncu eşiğine ulaşmış olmasına rağmen şu sıralar gördüğü ilgiyi yavaş yavaş kaybeden Assassin's Creed: Shadows, Switch 2 sürümü ile geleceği söylentileriyle oyun dünyasını salladı. Tıpkı Cyberpunk 2077 gibi o da bu sayede 19. sıradan daha yükseğe çıkabilir.

İşte Haziran 2025'te en çok satan oyunlar listesi: