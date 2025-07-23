En Çok Satan Oyunlar: Birinci Değişmedi, 12 Senelik Oyun Hala Satıyor

Oyun sektöründe yaz aylarına damga vuran yapım belli oldu: Elden Ring: Nightreign, Haziran 2025'te tüm platformlarda en çok satan oyun olarak yerini korudu.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Circana tarafından yayımlanan son satış verilerine göre, 2025 Haziran ayına damga vuran oyunlar listesinde birinci değişmedi. Bandai Namco stüdyosu tarafından geliştirilen Elden Ring: Nightreign, halen en çok satan birinci oyun olarak öne çıkıyor.

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Yayınlanmasının üstünden sadece beş hafta geçmiş olmasına rağmen K-Pop temalı K-Pop Demon Hunters, büyük bir ilgiyle karşılandı ve beklenmedik bir ivme kazandı.
 

Listenin geri kalanında yeni oyunlar kadar çıkışının üzerinden 12 sene geçmiş efsane oyunlar da yer alıyor. Örneğin Grand Theft Auto V listenin 9. sırasındayken, çıkışı üzerinden 7 sene geçmiş olan Red Dead Redemption II de 15. sırada.

Haziran 2025'in En Çok Satan 20 Oyunu: İlk Sırada Elden Ring Var

Haziran ayındaki dikkat çeken hareketlerden biri, Stellar Blade'in PC sürümüyle beraber önceki ay 185. sıradan doğrudan beşinciliğe yükselmesi oldu. Cyberpunk 2077 de Switch 2 sürümüyle yeniden ilgi görerek 427. sıradan 18'e kadar ulaştı. Öte yandan, orijinal Elden Ring bile yeni DLC'ye olan ilginin etkisiyle ilk 20'ye geri döndü.

5 milyon oyuncu eşiğine ulaşmış olmasına rağmen şu sıralar gördüğü ilgiyi yavaş yavaş kaybeden Assassin's Creed: Shadows, Switch 2 sürümü ile geleceği söylentileriyle oyun dünyasını salladı. Tıpkı Cyberpunk 2077 gibi o da bu sayede 19. sıradan daha yükseğe çıkabilir.

İşte Haziran 2025'te en çok satan oyunlar listesi:

  1. Elden Ring: Nightreign 
  2. Death Stranding 2: On the Beach 
  3. Mario Kart World
  4. Call of Duty: Black Ops 6 
  5. Stellar Blade 
  6. Forza Horizon 5
  7. MLB: The Show 25 
  8. Minecraft
  9. Grand Theft Auto V
  10. Rune Factory: Guardians of Azuma 
  11. Split Fiction 
  12. EA Sports FC 25 
  13. Elden Ring 
  14. NBA 2K25 
  15. Red Dead Redemption II 
  16. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 
  17. Star Wars Battlefront II (2017) 
  18. Cyberpunk 2077 
  19. Assassin's Creed: Shadows 
  20. WWE 2K25

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