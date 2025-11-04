Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Arabalar: Fiyatları Cep Yakıyor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), araba satışlarına dair bir rapor yayınladı. Bu raporla birlikte en çok satılan lüks araba modelleri belli oldu. Rapora göre BMW önemli bir başarının altına imza attı. Listede ayrıca Cupra, Mini, Jaecoo ve Mercedes-Benz dahil pek çok markanın otomobilleri de bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller

Sıra No Otomobil Adı Ekim Satış Adedi Ocak-Ekim Satış Adedi Fiyatı 1 BMW X1 775 9.344 4.720.500 TL 2 Mini Countryman 628 7.899 4.229.300 TL 3 Cupra Formentor 517 7.446 2.571.000 TL 4 Jaecoo 7 822 6.731 2.170.000 TL 5 BMW 5 Serisi 379 4.519 7.563.400 TL 6 Mercedes-Benz E Serisi 360 4.209 7.320.000 TL 7 Mercedes-Benz C Serisi 393 4.019 5.615.000 TL 8 Audi 6 225 3.947 7.401.890 TL 9 BMW 3 Serisi 284 3.688 4.939.000 TL 10 Audi A3 Sedan 396 3.447 3.216.764 TL

Kısa süre önce ekim ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller, en çok satılan elektrikli arabalar, en çok satılan ticari araçlar ve en çok satılan SUV arabalar açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan lüks arabalar duyuruldu. Rapora göre BMW X1, ekim ayında 775 adet, ocak-ekim döneminde ise 9 bin 344 adet satıldı.

Mini Countryman geçtiğimiz ay 628 adet, ocak-ekim döneminde ise 7 bin 899 adet satıldı. Cupra Formentor'un ekim ayında 517 adet, ocak-ekim aylarında ise 7 bin 446 adet satıldığı açıklandı. Jaecoo 7 ekimde 822 satış adedine, ocak-ekim döneminde ise 6 bin 731 satış adedine ulaştı.

Türkiye'de ekim aayında ve ocak-ekim döneminde en çok lüks araba satan otomobil markası Mercedes-Benz oldu. Almanya merkezli şirket, geçtiğimiz ay 2 bin 399 adet, ocak-ekim aylarında ise 25 bin 503 adet lüks araba sattı. Bu markayı BMW takip etti. BMW'nin ekimde 2 bin 40 adet, ocak-ekim döneminde ise 24 bin 891 adet lüks otomobil sattığı açıklandı.

Audi, geçtiğimiz ay 2 bin 145 adet, ocak-ekim döenminde ise 19 bin 161 adet lüks araba sattı. Volvo, ekimde 1.750 adet, ocak-ekim aylarında ise 11 bin 120 adet lüks araba sattı. Cupra'nın ekimde 722 adet, ocak-ekim döneminde ise 9 bin 983 adet lüks otomobil satığı belirtildi. Listede Mini, Jaecoo, Jeep ve DS dahil pek çok marka yer aldı.