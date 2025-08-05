En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! Bir Hafta Önce Çıkan Oyun Zirvede

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklandı. SteamDB'nin 29 Temmuz-5 Ağustos 2025 dönemini kapsayan listenin ilk sırasında yedi gün önce satışa sunulan oyun yer aldı. Listede ayrıca açık dünyadan hayatta kalmaya kadar pek çok oyun da bulunuyor.

Aksiyon macera ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Grounded 2, Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyun oldu. Kaynak toplama, silah ve zırh üretme gibi klasik hayatta kalma mekaniklerini içeren yapımı ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz.

31 Temmuz tarihinde ön siparişe açılan Battlefield 6, daha çıkmadan Steam'de en çok satılan oyunlar listesinin ikinci sırasına yerleşti. Battlefield Studios tarafından geliştirilen Battlefield 6'nın yeni fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Tanıtım videosu, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırmıştı.

Battlefield 6'nın çok oyunculu modunda tıpkı serinin önceki oyunlarında olduğu gibi tank, helikopter veya uçak kullanabileceğiz. Bu araçlar, oynanışı çok daha keyifli hâle getirecek. Gerçek zamanlı yıkım efektleriyle deneyimi üst seviyeye taşıyacak oyunda Assault, Engineer, Support ve Recon sınıfları yer alacak.

Üçüncü sırada Titan Quest 2 bulunuyor. Grimlore Games tarafından geliştirilen yapım, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Yayıncılığını THQ Nordic'in üstlendiği oyun, 1 Ağustos 2025 tarihinde erken erişim olarak satışa sunuldu.

2016 yılında satışa sunulan Dead by Daylight, dördüncü sırada konumlandı. Çevrim içi tabanlı hayatta kalma oyunu, Behaviour Interactive tarafından geliştirildi. Dokuz yıl önce çıkan oyunun günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirmesi şaşırttı.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (29 Temmuz-5 Ağustos 2025)

Grounded 2 Battlefield 6 Titan Quest 2 Dead by Daylight Peak Ready or Not Mage Arena Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game Cyberpunk 2077 Street Fighter 6 Elden Ring Nightreign Rust RimWorld Diablo IV Warhammer 40,000: Space Marine 2

Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Listedeki hangi oyunlar sizce başarılı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.