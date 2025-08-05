Game Pass'e 5.120 TL Değerinde 7 Oyun Geliyor

Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass oyunlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Şirket popüler abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine önümüzde günlerde hangi oyunların ekleneceğini duyurdu. Açıklamaya göre ağustos ayında Game Pass'e 7 adet oyun eklenecek.

Bugün 5 Ağustos 2025 tarihinde Rain World, Xbox Game Pass'in kütüphanesine dahil oldu. Videocult tarafından geliştirilen hayatta kalma ve platform oyunu, grafikleri ve atmosferiyle etkileyici bir deneyim sunuyor. Oyunun Steam'deki inceleme notlarının "Çok Olumlu" olduğunu belirtelim.

Ağustos Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Ağustosta Game Pass'e gelecek oyunlar arasında Assassin’s Creed Mirage öne çıkıyor. Ubisoft tarafından geliştirilen açık dünya, aksiyon ve macera oyunu, Basim'in gençlik yıllarını ve bir suikastçıya dönüşümünü konu alıyor.

9. yüzyıl Bağdat'ında geçen oyun gizlilik, parkur ve suikast mekaniklerine odaklanıyor. Dolayısıyla Mirage, eski Assassin's Creed oyunlarına benzer bir deneyim sunuyor. Kaliteli grafiklere sahip yapımın Steam'deki inceleme notları "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

Orcs Must Die! Deathtrap, kule savunma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Robot Entertainment tarafından geliştirilen oyun, kule savunma türünü rogue-lite mekanikleriyle birleştiriyor. Bu, daha eğlenceli bir deneyim elde edilmesine yardım ediyor.

Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyundaki temel amaç, ork sürülerinin geçişini engellemeye çalışmak. Bunun için haritanın belirli noktalarına tuzaklar yerleştirmek ve onlarla doğrudan savaşmak gerekiyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunu ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Game Pass'e dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Game Pass Nedir?

Game Pass, Microsoft'un sunduğu bir oyun abonelik hizmetidir. Aylık bir ücret karşılığında Game Pass kütüphanesindeki yüzlerce oyuna erişim sağlayabilirsiniz. Böylece hem yeni oyunlar keşfedebilir hem de popüler yapımları oynayabilirsiniz.

Tüm Game Pass Oyunları Aynı Anda mı Ekleniyor?

Hayır, Game Pass'e eklenecek oyunlar farklı tarihlerde kütüphaneye dahil edilir. Microsoft, genellikle ayın başında ve ortasında olmak üzere oyunları gruplar halinde duyurur. Bu sayede aboneler, ay boyunca yeni oyunlar keşfetmeye devam eder.

Game Pass'e Eklenen Oyunlar Kütüphanede Kalıcı Olarak Kalır mı?

Hayır, Game Pass kütüphanesine eklenen oyunlar genellikle kalıcı olarak kalmaz. Bazı oyunlar bir süre sonra kütüphaneden ayrılır. Ayrılacak oyunlar, abonelere genellikle önceden duyurulur. Bu sayede oynamak istediğiniz oyunu kütüphaneden ayrılmadan önce oynayabilirsiniz.

Ağustos ayında Game Pass'e gelecek oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi oyunları oynayacaksınız? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.