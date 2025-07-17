En İyi Ekranlı Telefonlar Açıklandı! Zirvede Nefes Kesici Rekabet

DxOMark tarafından paylaşılan liste ile birlikte en iyi ekranlı telefonlar belli oldu. Samsung'un bir telefonu, ekran konusunda çok başarılı bir performans sergileyerek önemli başarının altına imza attı.

DxOMark'a göre Samsung Galaxy S25 Ultra, 160 puan ile en iyi kameraya sahip telefon seçildi. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük, yaklaşık 498 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

İkinci sırada Google Pixel 9 Pro XL, Google Pixel 9 Pro ve Samsung Galaxy S25 Edge modelleri yer aldı. Üç telefona da 158 puan verildi. Bu telefonları 157 puan ile Honor Magic 6 Pro, Samsung Galaxy S25 ve Samsung Galaxy S25+ takip etti.

Listede 156 puan işle Google Pixel 9 da yer aldı. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, OLED ekran üzerinde 1080 x 2424 piksel çözünürlük, yaklaşık 422 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

DxOMark'a Göre En iyi Ekranlı Telefonlar