En İyi Ekranlı Telefonlar Açıklandı! Zirvede Nefes Kesici Rekabet
En iyi ekranlı telefonlar belli oldu. Listede Samsung'dan Honor'a kadar pek çok markanın telefonları yer aldı. İşte DxOMark'ın paylaştığı liste!
DxOMark tarafından paylaşılan liste ile birlikte en iyi ekranlı telefonlar belli oldu. Samsung'un bir telefonu, ekran konusunda çok başarılı bir performans sergileyerek önemli başarının altına imza attı.
DxOMark'a göre Samsung Galaxy S25 Ultra, 160 puan ile en iyi kameraya sahip telefon seçildi. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük, yaklaşık 498 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.
İkinci sırada Google Pixel 9 Pro XL, Google Pixel 9 Pro ve Samsung Galaxy S25 Edge modelleri yer aldı. Üç telefona da 158 puan verildi. Bu telefonları 157 puan ile Honor Magic 6 Pro, Samsung Galaxy S25 ve Samsung Galaxy S25+ takip etti.
Listede 156 puan işle Google Pixel 9 da yer aldı. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, OLED ekran üzerinde 1080 x 2424 piksel çözünürlük, yaklaşık 422 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.
DxOMark'a Göre En iyi Ekranlı Telefonlar
- Samsung Galaxy S25 Ultra (160 puan)
- Google Pixel 9 Pro XL (158 puan)
- Google Pixel 9 Pro (158 puan)
- Samsung Galaxy S25 Edge (158 puan)
- Honor Magic 6 Pro (157 puan)
- Samsung Galaxy S25 (157 puan)
- Samsung Galaxy S25+ (157 puan)
- Google Pixel 9 (156 puan)
- Google Pixel 9a (155 puan)
- Samsung Galaxy S24 Ultra (155 puan)