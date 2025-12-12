Alan Wake 2,5 TL'ye Düştü! Acele Edin

Psikolojik gerilim, aksiyon ve macera türlerine sahip olan oyunları oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya kapsamında Alan Wake indirime girdi. Böylece oyunu çok ucuza satın almak mümkün oldu.

Alan Wake'in Fiyatı Düştü

Epic Games'te Yılbaşı Tatili İndirimi başladı. Bununla birlikte çeşitli türlerde çok sayıda oyun indirime girdi. Bu oyunlar arasında Alan Wake de yer aldı. Remedy Entertainment tarafından geliştirilen oyun, yüzde 90 oranında indirime girerek 25 TL yerine 2,50 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 8 Ocak 2025 tarihinde saat 19.00'da sona erecek.

Epic Games mağazasında ayrıca Alan Wake Remastered, yüzde 85 oranında indirime girdi. Oyunun remastered sürümü 49 TL'den 7,35 TL'ye düştü. 2023 yılında piyasaya sürülen Alan Wake 2, yüzde 70 oranında indirime girerek 912 TL yerine 273,60 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Alan Wake Fragmanı

Alan Wake Nasıl Bir Oyun?

Psikolojik gerilim, aksiyon ve macera türlerinde olan Alan Wake'te hikâye, Alan'ın zihninin derinliklerine iniyor ve gerçek ile kurgu arasındaki sınırı bulanıklaştırıyor. 83 Metacritic puanına sahip olan oyun, karakterin yaşadığı paranoyayı, korkuyu ve belirsizliği çok başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan yapımda ilerlemek için bulmacaları çözmemiz ve hikâyeyi takip etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda el feneri ve silah gibi araçlarla düşmanlara karşı mücadele edebiliyoruz. Bu mekanikler, oyunu saf bir gerilimden çıkarıp aksiyon dolu bir maceraya dönüştürüyor.

Alan Wake Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP SP2

Windows XP SP2 İşlemci: Çift çekirdekli Intel 2GHz veya AMD 2.8GHz

Çift çekirdekli Intel 2GHz veya AMD 2.8GHz RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: DirectX 10 ile uyumlu, 512 MB VRAM'li ekran kartı

DirectX 10 ile uyumlu, 512 MB VRAM'li ekran kartı DirectX: 9.0c

En sevilen oyunlardan biri olan Alan Wake'in yüklenebilmesi için en az 8 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Alan Wake Önerilen Sistem Gereksinimleri