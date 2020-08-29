Epic Games'in kuralları ihlal ettiğini iddia eden Google ve Apple, popüler video oyunu Fortnite'ı oyun mağazalarından kaldırmıştı. Apple, geçtiğimiz haftalarda 28 Ağustos tarihinde Epic Games şirketinin App Store geliştirici hesabını kapatacağını söylemişti. Apple dediğini yaptı ve Epic Games App Store geliştirici hesabı kapatıldı. Epic Games'in geliştirici hesabının kapatılması ile ilgili detaylar haberimizde.

Epic Games App Store Geliştirici Hesabı Neden Kapatıldı?

Apple'ın geliştiricilerden %30 oranında komisyon ücreti almasına karşı çıkan Epic Games, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmıştı. Epic Games Newsroom Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Apple Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı ve 28 Ağustos Cuma günü tüm geliştirici hesaplarımızın kapatılacağı ve Epic'in iOS ve Mac geliştirici araçlarına erişiminin tamamen engelleneceğini belirtti. Mahkemeden bu misillemenin durdurulmasını istiyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Son yapılan açıklamaya göre Epic Games'in App Store'daki geliştirici hesabı kapatıldı. Ayrıca Epic Games tarafından Unreal Engine 3 oyun motoru ile geliştirilen Infinity Blade serisi de App Store'dan kaldırıldı. Apple tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde: