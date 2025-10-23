Gerçekçi Orta Çağ Savaş Oyunu 13 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Orta Çağ temasına sahip savaş oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan bir kampanya ile birlikte Chivalry 2 indirime girdi. Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Chivalry 2'nin Fiyatı Düştü

En iyi Orta Çağ oyunları arasında yer alan Chivalry 2, Epic Games mağazasında yüzde 80 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Tripwire Presents'in üstlendiği çevrim içi savaş oyunu, kampanya kapsamında 69 TL yerine 13,80 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 3 Kasım 2025 tarihinde 19.00'da sona erecek.

Chivalry 2'nin standart sürümünün yanı sıra Special ve King's sürümleri de indirime girdi. Special sürüm 79 TL'den 15,80 TL'ye, King's sürüm ise 99 TL'den 19,80 TL'ye düştü. Bu sürümler, oyunun yanı sıra 5.000 oyun içi altın, eşya setleri, 1.000 Crown dahil olmak üzere çeşitli avantajlar içeriyor.

Chivalry 2'nin Fragmanı

Chivalry 2 Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs ve üçüncü şahıs kamera açıları arasında geçiş yapabilmemizi sağlayan Chivalry 2, Orta Çağ'da geçen bir savaş oyunudur. Torn Banner Studios tarafından geliştirilen yapım, savaş atmosferini çok başarılı şekilde yansıtıyor. Çevrim içi tabanlı oyundaki amaç ise karşı takımdaki oyuncularla mücadele etmek.

Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olan yapımda dört ana sınıf mevcut. Bu sınıfların her birinde farklı silah türleri yer alıyor. Bu sayede oynanış tarzımıza en uygun sınıfı seçme imkânına sahibiz. 82 Metacritic puanına sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

Chivalry 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel i3-4370

Intel i3-4370 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 2 GB

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 2 GB DirectX: Sürüm 10

Chivalry 2'nin yüklenebilmesi için en az 35 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilir ve kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Chivalry 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri