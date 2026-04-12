Arc Raiders Benzeri Oyun Geliyor! Disney Karakterleri Olacak

Epic Games ve Disney arasında büyük bir anlaşma imzalanmıştı. Eğlence devinin Epic'e yaptığı 1,5 milyar dolarlık (66 trilyon 997 milyon 500 bin TL) yatırımın sadece Fortnite'a Disney karakteri eklemek için olmadığı, büyük bir projenin yolda olduğu ortaya çıktı. Şirket, bu iş birliği kapsamında Disney karakterlerinin bulunduğu özel bir oyun üzerinde çalışıyor.

Epic Games'in Disney Oyunu Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Epic Games tarafından geliştirilen yeni Disney oyunu, extraction shooter türüne sahip olacak. Oyuncular, bu türde önce temel ekipmanlarla birlikte başlıyor. Daha sonra haritayı keşfediyor, düşmanları ve diğer oyuncuları alt ederek kaynaklar topluyor. Bir oyuncunun topladığı eşyaya sahip olması için de düşmanlar tarafından alt edilmeden çıkış noktasına ulaşması gerekiyor.

Söz konusu yapımlarda büyük bir çoğunlukla daha fazla başarmak için risk almak gerekiyor. Eğer çok daha iyi silahlar almak, karakteri güçlendirmek istiyorsanız durup daha fazla eşya toplamaya çalışmanız gerekiyor. Tabii, bu süre zarfında eğer başkası tarafından vurulursanız sahip olduğunuz her şey gidiyor. O yüzden karar verirken iki kez düşünmek istiyorsunuz.

Bu oynanış aslında battle royale oyunları ile aynı gelebilir. PUBG ve benzeri oyunlara baktığınızda da yine bir oyun alanına giriyorsunuz ve çeşitli silahlar ve ekipmanlar topluyorsunuz. Extraction shooterda da aynı süreç bulunuyor ama battle royaleden farklı olarak sadece hayatta kalmaya değil, kimse sizi vurmadan topladığınız eşyaları çıkış noktasına götürmeye çalışıyorsunuz. Yani ekstra bir zorluk ile karşılaşıyorsunuz.

Epic Games'in Disney Oyununda Hangi Karakterler Bulunacak?

Epic Games'in Disney oyununda şirketin kendi haklarına sahip olduğu birçok karakterin yer alması bekleniyor. Özellikle Marvel ve Star Wars evreninden pek çok karakter görebiliriz. Örneğin Marvel'dan Iron Man (Demir Adam), Captain America (Kaptan Amerika), Spider-Man (Örümcek Adam) ve Black Widow (Kara Dul) gibi karakterler yer alabilir.

Bu karakterler, oyunda oldukça hızlı hareket etme ve yüksek teknoloji avantajına sahip olacaktır. Bilindiği üzere Escape from Tarkov gibi oyunlarda tek bir kurşun bile her şeyin bitmesine neden olabiliyor. Yeni Disney oyunu da bu gerçeklikten sapmamak için pek çok kısıtlama ile beraber gelebilir. Örneğin Iron Man sürekli uçamayabilir, yetenekleri yeniden kullanabilmek için uzun bekleme süresi karşımıza çıkabilir.

Tabii, önceki Marvel oyunlarında da gördüğümüz üzere Disney karakterleri çok zor hasar alan tank, takım arkadaşını iyileştiren ve onlara güç sunan destek gibi farklı sınıflara da ayrılabilir. Yani takım odaklı bir oynanıştan söz edebiliriz. Diğer yandan bu karakterlerin oyuna güçsüz başlaması ve haritanın çeşitli noktalarında topladığı parçalarla güç sahibi hâline gelmesi de söz konusu olabilir.

Epic Games'in Disney Oyunu Ne Zaman Çıkacak?

Disney ve Epic Games ortaklığında geliştirilen ilk oyunun Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. İlerleyen aylarda ise oyunla ilgili daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor. İlk fragman ise yılın ikinci yarısının başlarında yayınlanabilir. Böylelikle oyuncular yavaş yavaş yeni oyuna çekilmeye başlanabilir.

Extraction Shooter Türünde Başka Hangi Oyunlar Var?

Extraction shooter türü söz konusu olduğunda ilk akıllara gelen yapımlardan biri, Escape from Tarkov. Geçen yıl piyasaya sürülen Arc Raiders isimli oyun da bu türün önemli temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Her iki oyun da türün kurallarına bağlı kalıyor ancak Arc Raiders uzak gelecekte geçiyor ve dünyayı istila eden robotlara karşı mücadele vermemizi gerektiriyor. Yani ikisi de farklı evrenlere sahip. Yeni Disney oyunu da Arc Raiders gibi türe farklı bir dokunuş kazandıracak.

Editörün Yorumu

Şimdiye kadar pek çok Disney oyunu gördük fakat daha önce hiç Disney karakterlerinin yer aldığı extraction shooter türünde bir yapımla karşılaşmamıştık. O yüzden bu yeni oyunun bize ne sunacağını ben de herkes gibi oldukça merak ediyorum. Epic Games'in bu tür oyunlardaki tecrübesini daha önceki yapımlarından zaten biliyoruz. Dolayısıyla beklentilerimin epey yüksek olduğunu söyleyebilirim.