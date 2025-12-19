Epic Games'ten Yeni Ücretsiz Oyun! Hemen Alın

Epic Games, her yıl olduğu gibi bu yıl da gizemli ücretsiz oyunlar sunuyor. İlk gizemli oyun Hogwarts Legacy, ikinci gizemli oyun ise Jotunnslayer: Hordes of Hel oldu. Şirket, kısa süre önce üçüncü gizemli bedava oyunu indirmeye sundu. Eğlenceli oynanışıyla öne çıkan bu oyun, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlıyor.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games, Eternights'i bedava veriyor. En iyi roguelike oyunlar arasında yer alan bu yapımı Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 20 Aralık 2025 saat 19.00'a kadar zamanınız var.

Eternights Fragmanı

Eternights Nasıl Bir Oyun?

Eternights, anime oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Bir simülasyon oyunu olan Eternights'ta dünya bir felaketle sarsılıyor ve insanlar caanvara dönüşmeye başlıyor. Oyunun ana karakteri, flört uygulaması üzerinden biriyle buluşmaya hazırlanırken kendini korkunç bir felaketin ortasında buluyor.

Eternights Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri

İşlemci: Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1050m / AMD Radeon RX 560

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Eternights Önerilen Sistem Gereksinimleri