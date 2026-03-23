Eğlenceli Oyun Just Cause 4, 10 TL'ye Düştü! Dev İndirimi Kaçırmayın

Açık dünya türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Just Cause 4 indirime girdi. Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirmesine yardım eden oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. Peki, Just Cause 4 kaç TL oldu?

Just Cause 4'ün Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games mağazasında Just Cause 4 yüzde 85 oranında indirime girdi. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitpa eden Just Cause 4'ün standart sürümü kampanya kapsamında 69 TL yerine 10,35 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 31 Mart 2026 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.

Standart sürümün yanı sıra Gold ve Complete versiyonları da indirime girdi. Epic Games mağazasında Gold sürümü yüzde 85 indirim ile 99 TL'den 14,85 TL'ye, Complete sürümü ise yüzde 85 indirim ile 119 TL'den 17,85 TL'ye düştü. Bu iki sürümde oyunun yanı sıra çeşitli DLC'ler yani indirilebilir içerikler de yer alıyor.

Just Cause 4'ün Fragmanı Nasıl İzlenir?

Just Cause 4 Nasıl Bir Oyun?

Avalanche Studios tarafından geliştirilen Just Cause 4'te Rico Rodriguez'i kontrol ediyoruz. Aksiyon dolu sahnelere sahip açık dünya oyununda ister görev yapabiliyor ister haritada özgürce gezebiliyoruz. Oyunda araba, uçak ve motosiklet dahil olmak üzere çeşitli araçlar yer alıyor. Bu araçlar sayesinde oyun daha eğlenceli oluyor.

Dinamik hava olaylarına sahip olan oyunda kum fırtınaları ve kasırgalar bulunuyor. Just Cause 4'te ayrıca tropikal yağmur ormanlarından çöllere kadar çeşitli alanlar da bulunuyor. Yayıncılığını Square Enix'in üstlendiği yapımda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Oyunun 68 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

Just Cause 4'ün Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2400 3.1 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHz

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD R9 270

DirectX: Sürüm 11

Just Cause 4'ün Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4 GHz / AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Vega 56

DirectX: Sürüm 11

Just Cause 4 Kaç GB?

Just Cause 4'ün yüklenebilmesi için en az 59 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilir ve bu sayede kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Açık dünya oyunlarını seven biri olarak Just Cause 4'ü uzun bir süredir oynamak istiyordum. Serinin önceki oyunlarını oynadığımı ve çok sevdiğimi de belirteyim. Epic Games mağazasındaki bu kampanyanın oyunu henüz oynamayanlar için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de bu türü seviyorsanız Just Cause 4'ü çok ucuza satın alıp keyifli zaman geçirebilirsiniz.