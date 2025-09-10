Çok Sevilen 2 Korku Oyunu 20 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Korku türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Outlast ve Outlast 2 yüzde 75 oranında indirime girdi. Böylece popüler korku serisinde yer alan iki farklı oyunu çok ucuza satın almak mümkün oldu.

Outlast ve Outlast 2'nin Fiyatı Düştü

Red Barrels tarafından geliştirilen Outlast ve Outlast 2, Epic Games mağazasında yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi korku oyunları arasında yer alan Outlast, bu kampanya kapsamında 33 TL'den 8,25 TL'ye düştü. Outlast 2 ise 49 TL yerine 12,25 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Kampanya 18 Eylül 2025 tarihinde saat 18.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kampanyadan yararlanabilir ve böylece oyunu çok ucuza satın alabilirsiniz. Bunun için Epic Games mağazasından oyunun sayfasını görüntülemeniz ve "Sepete Ekle" butonuna tıklayıp işlemi onaylamanız yeterlidir.

Outlast Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs bakış açısıyla oynanan Outlast, hayatta kalma ve korku türlerinde bir oyundur. Etkileyici bir atmosfere sahip olan yapımda düşmanlarla savaşmak yerine onlardan kaçıp saklanmamız gerekiyor. Bu, gerilim seviyesini önemli ölçüde artırıyor. Miles isimli gazeteciyi kontrol ettiğimiz oyunda hastanede gizemli olayları araştırıyoruz.

Hastanede yanımızda sadece bir kamera bulunuyor. Kameranın gece görüşü modu, karanlıkta görebilmemize yardım ediyor fakat şarj seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. Oyunda ilerlemek için sık sık gizlenmek veya kaçmak zorunda kalıyoruz. Parkur mekanikleri sayesinde engellerin üzerinden atlayabiliyoruz.

Outlast 2 Nasıl Bir Oyun?

Outlast 2, serinin önceki yapımı gibi hayatta kalma ve korku türlerine sahip. Red Barrels tarafından geliştirilen oyunda Arizona'nın ıssız kırsalında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bu oyunda da düşmanlardan kaçarak ve saklanarak ilerlememiz gerekiyor. 2017 yılının nisan ayında satışa sunulan Outlast 2, ürkütücü bir atmosfere ve başarılı oynanış mekaniğine sahip.

Kameranın gece görüşünü kullanarak karanlıkta etrafımızı görebiliyoruz ancak şarj seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. 75 Metacritic puanına sahip olan oyunun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda. Oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.

Outlast 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista / 7 / 8 / 10, 64-bits

İşlemci: Intel Core i3-530

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: 1 GB VRAM, NVIDIA Geforce GTX 260 / ATI Radeon HD 4870

DirectX: Sürüm 10

Outlast 2'nin yüklenebilmesi için en az 30 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Outlast Minimum Sistem Gereksinimleri