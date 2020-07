Epic Games Store Başarım Desteği Kazanıyor

Epic Games Store başarım desteği en nihayetinde hayata geçiriliyor. Artık oyunlarda belirli kriterleri yerine getirdiğiniz takdirde başarım açabilmeniz mümkün olacak.

Başarım desteği birçok oyuncu için önemli bir özellik. Kimileri için bitirilen bir oyunu tekrardan oynama nedeniyle, kimi oyuncular için ise neredeyse bir takıntı haline gelmiş durumda. Öyle ki, bireysel veya 'Başarım / Kupa Avcısı' adı altında gruplar oluşturan oyuncular, dünya genelindeki liderlik tablosunda yarışa bile girilmişlerdi.

Şu anda çoğu oyun platformu ve satış mağazası başarım / kupa desteği sunarken, Epic Games Store için başarım desteği ise geçtiğimiz seneden beri Epic Games şirketinin dijital mağazası için yapacakları arasında yer alıyordu. Kullanıcılar için en nihayetinde de beklenen gün gelmiş oldu.

Epic Games Store Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşım ile başarımların oyunlara eklenmeye başlandığı duyuruldu. Söylenene göre mağazadaki belirli oyunlarda kilidini açtığınız sürece başarımlar görüntülenmeye başlayacakmış. Hatta bu oyunlardan ilki de, Twitter paylaşımında da gördüğünüz üzere ARK: Survival Evolved oldu.

Certain games on the Epic Games Store may begin to display achievements as you unlock them.



This is an early version of the feature and you can expect to see changes & adjustments.



We'll have more info to share on achievements in the future, so stay tuned! pic.twitter.com/80dnoLYegV