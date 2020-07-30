Epic Games Store Başarım Desteği Kazanıyor

Epic Games Store başarım desteği en nihayetinde hayata geçiriliyor. Artık oyunlarda belirli kriterleri yerine getirdiğiniz takdirde başarım açabilmeniz mümkün olacak.

Başarım desteği birçok oyuncu için önemli bir özellik. Kimileri için bitirilen bir oyunu tekrardan oynama nedeniyle, kimi oyuncular için ise neredeyse bir takıntı haline gelmiş durumda. Öyle ki, bireysel veya 'Başarım / Kupa Avcısı' adı altında gruplar oluşturan oyuncular, dünya genelindeki liderlik tablosunda yarışa bile girilmişlerdi.

Şu anda çoğu oyun platformu ve satış mağazası başarım / kupa desteği sunarken, Epic Games Store için başarım desteği ise geçtiğimiz seneden beri Epic Games şirketinin dijital mağazası için yapacakları arasında yer alıyordu. Kullanıcılar için en nihayetinde de beklenen gün gelmiş oldu.

Epic Games Store Başarım Desteği Test Ediliyor

Epic Games Store Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşım ile başarımların oyunlara eklenmeye başlandığı duyuruldu. Söylenene göre mağazadaki belirli oyunlarda kilidini açtığınız sürece başarımlar görüntülenmeye başlayacakmış. Hatta bu oyunlardan ilki de, Twitter paylaşımında da gördüğünüz üzere ARK: Survival Evolved oldu.

Certain games on the Epic Games Store may begin to display achievements as you unlock them.



This is an early version of the feature and you can expect to see changes & adjustments.



We'll have more info to share on achievements in the future, so stay tuned! pic.twitter.com/80dnoLYegV — Epic Games Store (@EpicGames) July 29, 2020

Kazandığınız başarım veya başarımlar için ayrı bir panelden inceleme yapılabilecek. Sizin de gördüğünüz gibi tasarım biraz Uplay sistemini andırıyor ama Epic Games, bunun erken bir versiyon olduğunu ve çeşitli ayarlamaların ve değişikliklerin yapılacağını da söylemiş.

Epic Games Store Twitter hesabından yapılan paylaşıma çoğu kullanıcı tarafından eksiklere dair geri bildirimlerde bulunuluyorlar. Ancak başarım özelliğinin henüz test aşamasında olduğunu unutmamak gerek. Öyle ki, ARK: Survival Evolved oyununun sayfasında da bahsedilmemiş ve dahası ise kazandığınız başarımları şu an için görüntüleyemiyorsunuz.

Son olarak, dilediğiniz takdirde Epic Games Store ile ilgili yol haritasına buradan göz atabilirsiniz. 'Up Next' sekmesinde belirtilene göre Trending (Gündemdekiler), oyunlar için mod desteği, eklenti keşfi, belirli bir paketi halihazırda sahip olduklarınızı içeriğinden çıkartarak satın alma imkanı gibi yenilikler getirilecek. Bu yenilikler ile Steam karşısında Epic Games Store daha güçlü bir rakip haline gelecekmiş gibi görünüyor. Gelişmeleri takip edeceğiz.