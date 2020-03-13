Epic Games Store'da İki Oyun Daha Ücretsiz Oldu

Epic Games Store kullanıcıları için bu haftanın ücretsiz oyunları aktif oldu. Geçtiğimiz hafta yapılan duyuru bağlamında Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hike ve Mutazione bir hafta süreyle ücretsiz indirilebilir. Gelecek hafta için seçilen oyunlar ise The Stanley Parable ve Watch Dogs oldular.

Anodyne 2: Return to Dust

Anodyne için bir devam oyunu olarak satışa sunulan Anodyne 2: Return to Dust, devasa 3B mekanları ve karakterlerin bedenlerindeki 2B dünyaları keşfe çıktığını bir macera oyunu. Nova isimli bir karakteri yönettiğiniz oyunda, The Center adı verilen gizemli bir varlığı koruyabilmek için Nano Dust tehdidini ortadan kaldırmanız gerekecek.

A Short Hike

A Short Hike bir nevi yürüyüş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İster işaretlenmiş izleri takip edebilir veya zirveye çıkarken dış bölgeyi araştırmaya çıkabilirsiniz. İlerleyişiniz boyunca sizin gibi yürüyüş yapan diğer karakter ile karşılaşacak, gizli hazineleri keşfedecek ve oyunun geçtiği dünya hakkında fikir sahibi olabileceksiniz.

Mutazione

Mutazione, Kai karakterinin başından geçenlerin anlatıldığı bir macera oyunu. Hikayenin geçtiği tatil beldesine yüz yıl önce bir gök taşı çarpıyor ve büyük bir çoğunluk ölürken geri kalanlar ise dönüşüyorlar. Bunun sonucunda yalıtılmış hale gelen beldede hayatta kalmayı başaranlar Mutazione adında küçük bir topluluk kuruyorlar. Ölüm döşeğinde olan büyükbabasına bakmakla yükümlü olan Kai, rüyasında kuş benzeri bir figür gördükten sonra herkesi kurtarabilmek için zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

Bu üç oyun ilginizi çekmişse, 19 Mart 2020 Perşembe günü TSİ 17:59'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz durumunda kalıcı olarak sizin olacaklar. Bu arada, Anodyne ve Anodyne 2: Return to Dust oyunlarının bir arada olduğu Anodyne Franchise Bundle şu an Steam üzerinde % 15 indirimle 42.5 TL'ye satılıyor. Mutazione - Deluxe Edition da yine Steam üzerinde % 10 indirimle 45.45 TL'ye satılıyor.