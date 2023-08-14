Disco Elysium
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 20000.00 MB
- Üretici ZA/UM
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Disco Elysium indirin ve şu ana kadar yapılmış en iyi rol yapma oyunlarından birini deneyimlemeye başlayın.
Disco Elysium 2019 yılında piyasaya çıktı. ZA/UM tarafından geliştirilen ve yayınlanan Disco Elysium çığır açan bir rol yapma oyunudur. Şimdiye kadar görülmüş en iyi rol yapma tecrübesini sunan Disco Elysium oldukça detaylı bir oyun. Aldığınız her bir kararın oyunu komple değiştirdiği bu yapımda kendinizi gerçekten bir dedektif gibi hissedeceksiniz.
Benzersiz yetenek ağacıyla, edebi diliyle ve esrarengiz pek çok karakteriyle gelmiş geçmiş en iyi RPG’lerden biri olan Disco Elysium muhakkak tüm rol yapma oyunu sevdalıları tarafından deneyimlenmeli.
Disco Elysium yazı tabanlı bir oyun. Oyunda geçireceğiniz vaktin neredeyse tamamını bir şeyler okuyarak geçiyorsunuz. Oldukça zor bir dili olduğu için de biz Türk oyuncular bir zamanlar bu oyunu oynamaya çekiniyorduk ancak şu an oyunda Türkçe dil desteği de var. Çıkışından yaklaşık 3 yıl sonra oyuna Türkçe dil desteği de geldi ve oyun artık bizler için çok daha kıymetli hale geldi.
Disco Elysium Türkçe Yama Nasıl Olmuş?
Disco Elysium Türkçe dil desteğine 24 Ekim 2022 tarihinde kavuşmuştu. Çıkışından 3 yıl sonra Türkçe dil desteğine kavuşan Disco Elysium artık Türk oyuncular tarafından rahatça oynanabilir bir hale geldi.
Disco Elysium İndir
Siz de hemen Disco Elysium indirin ve bu akıl almaz rol yapma oyununu tecrübe edin. Cesetleri inceleyin, insanları sorgulayın, ipuçlarını toplayın ve en önemlisi kendi geçmişinizi keşfedin.
Disco Elysium Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core 2 Duo
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 11 destekleyen ve 512 MB hafızası olan herhangi bir kart)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Türkçe dil desteği
Aşırı detaylı oyun yapısı
Rol yapma tecrübesini en iyi yansıtan yapımlardan biri
Dedektiflik teması son derece ilgi çekici
Görsellik ve sanat tasarımı son derece başarılı
Seslendirmeler aşırı iyi
Uzun soluklu oyun yapısı
Tekrar oynanabilirliği çok yüksek
Felsefi derinliği yüksek
Çok yavaş oyun yapısı insanları sıkabilir