Disco Elysium indirin ve şu ana kadar yapılmış en iyi rol yapma oyunlarından birini deneyimlemeye başlayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Disco Elysium 2019 yılında piyasaya çıktı. ZA/UM tarafından geliştirilen ve yayınlanan Disco Elysium çığır açan bir rol yapma oyunudur. Şimdiye kadar görülmüş en iyi rol yapma tecrübesini sunan Disco Elysium oldukça detaylı bir oyun. Aldığınız her bir kararın oyunu komple değiştirdiği bu yapımda kendinizi gerçekten bir dedektif gibi hissedeceksiniz.

Benzersiz yetenek ağacıyla, edebi diliyle ve esrarengiz pek çok karakteriyle gelmiş geçmiş en iyi RPG’lerden biri olan Disco Elysium muhakkak tüm rol yapma oyunu sevdalıları tarafından deneyimlenmeli.

Disco Elysium yazı tabanlı bir oyun. Oyunda geçireceğiniz vaktin neredeyse tamamını bir şeyler okuyarak geçiyorsunuz. Oldukça zor bir dili olduğu için de biz Türk oyuncular bir zamanlar bu oyunu oynamaya çekiniyorduk ancak şu an oyunda Türkçe dil desteği de var. Çıkışından yaklaşık 3 yıl sonra oyuna Türkçe dil desteği de geldi ve oyun artık bizler için çok daha kıymetli hale geldi.

Disco Elysium İndir

Siz de hemen Disco Elysium indirin ve bu akıl almaz rol yapma oyununu tecrübe edin. Cesetleri inceleyin, insanları sorgulayın, ipuçlarını toplayın ve en önemlisi kendi geçmişinizi keşfedin.

Disco Elysium Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core 2 Duo

: Intel Core 2 Duo Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : DirectX 11 destekleyen ve 512 MB hafızası olan herhangi bir kart)

: DirectX 11 destekleyen ve 512 MB hafızası olan herhangi bir kart) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan