838 TL'lik İki Oyun Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Epic Games, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bu hafta ise korku türünü sevenlere ekran başından ayrılmak istememelerine neden olacak iki adet oyunu bedava veriyor. Normalde çok yüksek bir fiyat etiketine sahip olan her iki oyuna da Epic Games mağazası üzerinden hiçbir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz.

Epic Games, İki Korku Oyununu Ücretsiz Yaptı

Epic Games, Five Nights at Freddy's: Into the Pit ve Bendy and the Ink Machine'ı ücretsiz olarak sunmaya başladı. Şu andan itibaren her iki oyunu da Epic Games mağazası üzerinden bedava indirip oynayabilirsiniz ancak iki oyunu da almak için sınırlı bir sürenizin olduğunu unutmayın. Oyunlar 6 Kasım saat 18.00'de yeniden ücretli hâle gelecek.

Five Nights at Freddy's: Into the Pit normalde Steam'de 10.49 dolar (440 TL) fiyat etiketine sahip. Bendy and the Ink Machine ise dijital oyun mağazasında 9.49 dolar (398 TL) fiyatla satılıyor. Ancak Epic Games'in sunduğu fırsattan yararlanırsanız 838 TL tasarruf ederek oyuna bedava sahip olabilirsiniz.

Five Nights at Freddy's: Into the Pit Fragmanı

Five Nights at Freddy's: Into the Pit Nasıl Bir Oyun?

Five Nights at Freddy's: Into the Pit, serinin diğer oyunlarındaki gibi kameraları kontrol ettiğimiz ve kapıları kapattığımız bir oyun olmanın dışına çıkıyor. En iyi piksel grafikli oyunlar arasında yer alan bu oyunda Oswald isimli bir çocuğu yönetiyoruz.

Oyunda büyük bir çoğunlukla bir geçmişe gidiyor bir şimdiki zamana dönüyoruz. Oyunda ipuçlarını toplayarak bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Geçmişe gittiğimizde elde ettiğimiz bir eşyayı şimdiki zamanda kullanarak bulmacaları çözebiliyoruz. Ayrıca oyunda masa altına saklanma, dikkat dağıtma gibi birçok eylemde bulunarak saklanabiliyoruz.

Five Nights at Freddy's: Into the Pit Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11

Windows 10/11 İşlemci: Intel i5 750 ya da eş değeri

Intel i5 750 ya da eş değeri RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya eş değeri

NVIDIA GeForce GTX 670 veya eş değeri DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 3 GB

Bendy and the Ink Machine Fragmanı

Bendy and the Ink Machine Nasıl Bir Oyun?

Bendy and the Ink Machine, en iyi korku oyunları arasında öne çıkıyor. Son derece karanlık bir atmosfere sahip olan bu oyunda eski bir animatör olan Henry Stein'i yönetiyoruz. Eski ortağının daveti üzerine yıllar önce ayrıldığı Joey Drew stüdyosuna geri dönen Stein, çok geçmeden burada ilginç şeyler olduğunun farkına varıyor.

Karakterin burada neler olup bittiğini anlaması için ipuçlarını toplaması gerekiyor. Bunun için stüdyonun belirli yerlerine ses kayıtları ve notlar eklenmiş durumda. Bunları elde ettikçe olaylar hakkında bilgi sahibi olmaya başlıyorsunuz. Oyunun büyük bir kısmı bulmaca çözmekle geçiyor. Çevrede bulduğunuz eşyaları düşmanlara karşı silah olarak kullanabildiğinizi de belirtelim.

Bendy and the Ink Machine Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: 2.0 GHz hızına sahip çift çekirdekli işlemci

2.0 GHz hızına sahip çift çekirdekli işlemci Ekran Kartı: DirectX 10 / 11 uyumlu ekran kartı

DirectX 10 / 11 uyumlu ekran kartı RAM: 8 GB

8 GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Kullanılabilir Depolama Alanı: 2 GB

Peki, siz bu hafta ücretsiz olarak verilen Epic Games oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu oyunları diğer oyunculara da önerir misiniz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okuyucularımızla paylaşmayı unutmayın.