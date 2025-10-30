838 TL'lik İki Oyun Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın
Epic Games, bu hafta çok sevilen iki korku oyununu ücretsiz olarak veriyor. 838 TL değerindeki oyunları eğer şimdi alırsanız sonsuza kadar sizin olacak.
Epic Games, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bu hafta ise korku türünü sevenlere ekran başından ayrılmak istememelerine neden olacak iki adet oyunu bedava veriyor. Normalde çok yüksek bir fiyat etiketine sahip olan her iki oyuna da Epic Games mağazası üzerinden hiçbir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz.
Epic Games, İki Korku Oyununu Ücretsiz Yaptı
Epic Games, Five Nights at Freddy's: Into the Pit ve Bendy and the Ink Machine'ı ücretsiz olarak sunmaya başladı. Şu andan itibaren her iki oyunu da Epic Games mağazası üzerinden bedava indirip oynayabilirsiniz ancak iki oyunu da almak için sınırlı bir sürenizin olduğunu unutmayın. Oyunlar 6 Kasım saat 18.00'de yeniden ücretli hâle gelecek.
Five Nights at Freddy's: Into the Pit normalde Steam'de 10.49 dolar (440 TL) fiyat etiketine sahip. Bendy and the Ink Machine ise dijital oyun mağazasında 9.49 dolar (398 TL) fiyatla satılıyor. Ancak Epic Games'in sunduğu fırsattan yararlanırsanız 838 TL tasarruf ederek oyuna bedava sahip olabilirsiniz.
Five Nights at Freddy's: Into the Pit Fragmanı
Five Nights at Freddy's: Into the Pit Nasıl Bir Oyun?
Five Nights at Freddy's: Into the Pit, serinin diğer oyunlarındaki gibi kameraları kontrol ettiğimiz ve kapıları kapattığımız bir oyun olmanın dışına çıkıyor. En iyi piksel grafikli oyunlar arasında yer alan bu oyunda Oswald isimli bir çocuğu yönetiyoruz.
Oyunda büyük bir çoğunlukla bir geçmişe gidiyor bir şimdiki zamana dönüyoruz. Oyunda ipuçlarını toplayarak bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Geçmişe gittiğimizde elde ettiğimiz bir eşyayı şimdiki zamanda kullanarak bulmacaları çözebiliyoruz. Ayrıca oyunda masa altına saklanma, dikkat dağıtma gibi birçok eylemde bulunarak saklanabiliyoruz.
Five Nights at Freddy's: Into the Pit Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: Intel i5 750 ya da eş değeri
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya eş değeri
- DirectX: Sürüm 11
- Kullanılabilir Depolama Alanı: 3 GB
Bendy and the Ink Machine Fragmanı
Bendy and the Ink Machine Nasıl Bir Oyun?
Bendy and the Ink Machine, en iyi korku oyunları arasında öne çıkıyor. Son derece karanlık bir atmosfere sahip olan bu oyunda eski bir animatör olan Henry Stein'i yönetiyoruz. Eski ortağının daveti üzerine yıllar önce ayrıldığı Joey Drew stüdyosuna geri dönen Stein, çok geçmeden burada ilginç şeyler olduğunun farkına varıyor.
Karakterin burada neler olup bittiğini anlaması için ipuçlarını toplaması gerekiyor. Bunun için stüdyonun belirli yerlerine ses kayıtları ve notlar eklenmiş durumda. Bunları elde ettikçe olaylar hakkında bilgi sahibi olmaya başlıyorsunuz. Oyunun büyük bir kısmı bulmaca çözmekle geçiyor. Çevrede bulduğunuz eşyaları düşmanlara karşı silah olarak kullanabildiğinizi de belirtelim.
Bendy and the Ink Machine Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 2.0 GHz hızına sahip çift çekirdekli işlemci
- Ekran Kartı: DirectX 10 / 11 uyumlu ekran kartı
- RAM: 8 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Kullanılabilir Depolama Alanı: 2 GB
