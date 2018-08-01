Facebok ve Instagram, Beklenen Özelliği Kullanıma Sundu

Facebook ve Instagram, kullanıcıların uygulamada ne kadar zaman geçirdiklerini gösteren yeni özelliğini yayınladı.

Mayıs ayında Jane Manchun Wong tarafından keşfedilen "Kullanım İstatistikleri" özelliği, Instagram’ın Android uygulamasında gizlenen bir kod ile ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Instagram CEO’su Kevin Systrom, söz konusu özelliği doğrulamış ve yakın zamanda kullanıcılara sunulacağını açıklamıştı.

Instagram’ın çatı şirketi Facebook, kullanıcıların uygulamada ne kadar zaman harcadıklarını gösteren yeni aracını yayınladı. Özellik ile birlikte Facebook ya da Instagram için ne kadar zaman harcadığınızı gösteren bir kontrol paneli göreceksiniz. Böylece sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı çok daha etkili bir şekilde yönetmiş olacaksınız.

Öte yandan yeni araçla birlikte kendinize günlük limitler belirleyebileceksiniz. Örneğin; gün içinde sosyal medyada en fazla 3 saat vakit geçirmek istiyorsunuz. Eğer belirlediğiniz bu sınırı aşarsanız, uygulama size uyarı bildirimi gönderecek. Söz konusu limitleri 15 dakikadan 8 saate kadar dilediğiniz şekilde ayarlayabileceksiniz.

Bu araçlara, Facebook’ta “Facebook’taki Zamanınız” adlı bölümden, Instagram’da ise “Etkinliğiniz” sekmesinin altındaki ayarlardan ulaşabilirsiniz.

Facebook araştırma direktörü David Ginsberg, “Facebook ve Instagram’daki insanların zamanı daha olumlu ve verimli kullanmalarını istiyoruz” dedi. Asıl amaçlarının giderek büyüyen telefon bağımlılığının önüne geçmek olduğunu söyleyen Ginsberg, teknolojinin doğru kullanılması noktasında ebeveynlere destek olacaklarını belirtti.

Ginsberg’in de vurgu yaptığı telefon bağımlılığı tüm dünyada çok ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Deloitte’un 'Global Mobil Kullanıcı Araştırması'na göre, insanlar günde ortalama 47 kez telefonlarının ekranlarına bakıyor.

Ülkemizdeki durum ise daha vahim. Araştırmaya göre, Türkiye'deki mobil kullanıcılar günde ortalama 78 kez, yani diğer bir deyişle her 13 dakikada bir cep telefonuna bakıyor. Uzmanlar, yoğun telefon kullanımının çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkardığını belirtirken, akıllı cihaz kullanımının mümkün olduğunca geç yaşta başlaması gerektiğini söylüyor.