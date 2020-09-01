Facebook Avustralya'da Haber Paylaşımını Yasaklıyor

Facebook Avustralya'da "içerikler için yerel medya kuruluşlarına ödeme yapma" yasası kabul edilirse, Avustralya'daki haber yayıncılarının ve kullanıcılarının Facebook ve Instagram'da haber paylaşmasını engelleyeceğini söylüyor.

Avustralya hükümeti geçtiğimiz ay Facebook ve Google'ın haber merkezleri tarafından oluşturulan içerikler için ödeme yapmasını talep etmişti. Facebook Avustralya Genel Müdürü Will Easton ise "Avustralya'daki yayıncıların, insanların yerel veya uluslararası haberleri Facebook ve Instagram'da paylaşmalarına gönülsüzce son vereceğiz" diyor.

"Facebook haber kaynakları için bu bizim ilk tercihimiz değil. Ancak mantığa meydan okuyan ve Avustralya'nın haber ve medya sektörünün uzun vadeli canlılığına yardımcı olmaktan ziyade zarar vermesine karşı korumanın tek yolu bu."

Facebook Avustralya'da haber içeriklerini paylaşamayacak

Avustralya hükümetinin haber merkezlerini korumadığını ve hatta internetin dinamiklerini yanlış anladığını söyleyen Facebook, Avustralya haber işletmelerine milyonlarca dolar yatırım yaptığını söyledi:

"Platformumuzda yalnızca haberlere yönelik bir özellik olan ve yayıncılara içerikleri için ödeme yaptığımız Facebook News'i Avustralya'ya getirecektir."

Avustralya medya pazarının durumu ve ABD platformlarının gücüyle ilgili bir araştırmanın ardından Avustralya hükümeti geçen yıl Facebook ve Google'a, içeriklerini kullanmak için medya şirketleriyle anlaşma yapmalarını söylemişti. Şirketler anlaşma yapamayınca da hükümet, Facebook'un haber içeriklerini paylaşmasına izin vermeyeceğini duyurmuştu.

Canberra Üniversitesi 2020 Dijital Haber Raporuna göre Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u haberler için kullanıyor.