Facebook, Haberlerden Kazandığı Paradan Memnun Değil

Facebook, haber yayıncılarıyla olan politikasını revize etmeye hazırlanıyor. Platformda paylaşılan haberlerden beklediği geliri elde edemeyen Facebook, Instant Article (Anlık Makeleler) özelliğini de rafa kaldırmıştı.

Sosyal medya devi, haber sitelerine yüklenen içerikleri, direkt olarak kendi platformuna yüklenmesini istiyor. Haber kaynakları ile olan anlaşmasından memnun olmayan ve haberlerden daha fazla para kazanmak isteyen Facebook, bu yılın başından beri farklı bir politikaya izlemeye başlamıştı.

Instant Article özelliğini kaldıran Facebook, kullanıcılara artık çok daha az sayıda haber gösteriyor. Tabii, bunda geçen yıl algoritma tarafından yapılan değişikliğin de etkisi bulunuyor. Facebook, artık arkadaşlarınızın gönderilerini, haber sitelerinin içeriklerinden daha fazla görmenizi sağlıyor.

Haber sitelerinin tıklanma oranlarını ölçen Parse.ly, Wall Street Journal ve Financial Times gibi devlerin bulunduğu 2.500 yayın organıyla yaptığı araştırmaya göre, haber sitelerinin Facebook'taki trafiği yüzde 40'tan yüzde 26'ya düştü. Google'daki durum ise tam tersi. Öyle ki, Google'ın sitelerin dış trafiklerindeki oranı yüzde 34'ten 44'e fırladı.

Öte yandan videoların önünde çıkan reklamlardan çok daha fazla para kazanmak isteyen Facebook, kendi platformuna çok daha fazla video yüklenilmesini istiyor.

Bakalım haber kaynaklarının Facebook'un bu taleplerine yönelik cevabı nasıl olacak?