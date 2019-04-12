Facebook ile Messenger Birleşiyor!

Facebook mobilde mesajlaşmak için ayrıca Messenger uygulamasının yüklenmesi gerekiyor. Yakında gelecek güncellemeyle bu zorunluluk ortadan kalkabilir.

Popülerliği günden güne azalan, bir dönemin en büyük, geniş sosyal ağlarından Facebook’ta en çok şikayet edilen uygulama son buluyor. Facebook’u mobilden kullanan kullanıcılar, sohbet etmek, gelen mesajları görüntülemek istediklerinde Messenger uygulamasını indirmeye zorlanıyorlardı. Facebook gönderilerini takip etmek için ayrı, sohbet etmek için ayrı uygulamanın kurulu olması saçmalığının çok yakında son bulacağı uygulama araştırmacılarından Jane Manchun Wong’un paylaştığı tweetle ortaya çıktı.

Facebook is bringing the Chats back to the app for preparing integrated messaging



Tip @Techmeme pic.twitter.com/LABK7qrk0e — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 12 Nisan 2019

Özellikle sosyal ağ platformlarına gelecek güncellemeler hakkında kullanıcıları önceden bilgilendiren Wong, Facebook’un şu anda Messenger’ı uygulamaya dahil etme çalışması içerisinde olduğunu söyledi. Wong’un paylaştığı görselde arama kutucuğunun hemen yanındaki Messenger simgesi dikkat çekiyor. Bu simgeye dokunulduğunda da App Store veya Play Store’a yönlendirilmek yerine mesajların görüntülendiği görülüyor.

Facebook’un bu özelliği tüm kullanıcılara sunup sunmayacağını henüz bilmiyoruz. Sosyal medya devi, değişikliğe ilişkin bir açıklama yapmadı. Platformun kurucusu Mark Zuckberg, zamanında Facebook uygulamasının öncelikli amacının Haber Akışı olduğunu, uygulama içerisinden mesajlaşmanın çok da pratik olmadığını belirtmişti.