Facebook ile Messenger Birleşiyor!

Facebook mobilde mesajlaşmak için ayrıca Messenger uygulamasının yüklenmesi gerekiyor. Yakında gelecek güncellemeyle bu zorunluluk ortadan kalkabilir.

Popülerliği günden güne azalan, bir dönemin en büyük, geniş sosyal ağlarından Facebook’ta en çok şikayet edilen uygulama son buluyor. Facebook’u mobilden kullanan kullanıcılar, sohbet etmek, gelen mesajları görüntülemek istediklerinde Messenger uygulamasını indirmeye zorlanıyorlardı. Facebook gönderilerini takip etmek için ayrı, sohbet etmek için ayrı uygulamanın kurulu olması saçmalığının çok yakında son bulacağı uygulama araştırmacılarından Jane Manchun Wong’un paylaştığı tweetle ortaya çıktı.

Facebook is bringing the Chats back to the app for preparing integrated messaging



