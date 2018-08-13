Facebook Sayfalarında Önemli Yenilikler

Birçok sosyal medya platformunda olduğu gibi Facebook’ta da korkunç boyutlara varan bir fake news (yalan haber) sorunu var. Bunun en önemli kaynağı ise Facebook Sayfaları. ABD’li şirket, Sayfaların güvenliğini ve şeffaflığını artırmak amacıyla bir dizi yenilik duyurdu.

Son dönem yalan haberlerin yayılmasını önlemek için bir dizi önlem alan Facebook, son olarak 10’dan fazla ülkede uyguladığı üçüncü taraf haber doğrulama programını Türkiye’de teyit.org ile uygulayacağını açıklamıştı.

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçerek, kullanıcıların doğru haberlere ulaşmasını sağlamak isteyen Facebook, Sayfalarda önemli yeniliklere gitti. Sayfalara, “Bu Sayfayı Yöneten Kişiler” adlı bir bölüm ekleyen sosyal medya devi, bu bölümün başlangıçta ABD merkezli Sayfalarda görüleceğini söyledi. Facebook ayrıca, bir sayfa başka bir sayfa ile birleştiği takdirde bu bilginin “Sayfa Geçmişi” adlı kısımda yer alacağını belirtti.

Platformundaki güvenliği de artırmak isteyen Facebook, Sayfa yöneticilerinin bir yetkilendirme sürecinden geçeceğini bildirdi. Bu yöntemle Sayfaların sahte bir hesap tarafından yönetilmesinin önüne geçecek olan şirket, Sayfaları yöneten kişilerin iki faktörlü kimlik doğrulaması ile hesaplarına girmelerini ve ülke konumlarını teyit etmelerini isteyecek. Kısacası artık başka biri parolanızı bilse bile hesabınıza sizin dışınızda kimsenin erişmesi pek mümkün olmayacak.

Şirket, gelecek hafta bir diğer uygulaması Instagram’daki işletme hesaplarına da benzer yeniliklerin geleceğini kaydetti.