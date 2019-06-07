Facebook'tan Dikkat Çeken 'Huawei' Kararı

Çinli teknoloji devi Huawei’ye cephe alan Amerikan şirketleri arasına Facebook da katıldı. Sosyal medya devi, bundan sonra sahip olduğu uygulamaların Huawei akıllı telefonlara önceden yüklenmesine izin vermeyecek.

Donald Trump hükümeti tarafından kara listeye alınan Huawei, birbiri ardına gelen kötü haberlerle sarsılmıştı. Önce Android lisansını kaybeden Çinli şirket, daha sonra Qualcomm, Intel, ARM ve Broadcomm gibi Amerikan firmalarıyla olan ticari ilişkilerini kesmek zorunda kalmıştı.

Huawei’ye karşı açılan cepheye dahil olan son şirket Facebook oldu. Reuters ’ın haberine göre ABD’li sosyal medya devi, WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamalarının Huawei akıllı telefonlara önceden yüklenmesine izin vermeyecek. Bunun yerine kullanıcılar, söz konusu uygulamaları Google Play Store üzerinden indirecekler.

Google, mevcut Huawei marka telefonlara güvenlik güncellemeleri göndermeye devam etmek için Washington hükümetinden geçici bir lisans almıştı. Hala mağazalarda veya henüz tedarik edilmemiş olan Huawei cihazları, Google hizmetlerine sahip olmayı sürdürecek.

Reuters, henüz fabrikadan ayrılmamış olan herhangi bir Huawei cihazının, önceden yüklenmiş olarak Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarına sahip olamayacağını söylüyor. Buna karşın, Çinli teknoloji devinin endişe duymasını gerektirecek herhangi bir durum yok. Zira, yukarda da belirttiğimiz gibi Huawei müşterileri Facebook çatısı altındaki uygulamalara Play Store’dan ulaşabilecekler.