Facebook'un X'ten Kopyaladığı Özellik Hayal Kırıklığı Yarattı

Facebook, X'in en faydalı özelliklerinden birini kendi sosyal medya platformuna getirmek üzere çalışmalara başlamıştı. Mart ayında test edilmeye başlanan özellik hakkında ilk değerlendirme geldi. Elde edilen verilere göre Facebook, X'in aksine bu özellikten tam olarak verim alamadı.

Facebook, Topluluk Notları Özelliğinden İstediğini Alamadı

X'in (eski adıyla Twitter) topluluk notları özelliğini Mart ayında test etmeye başlayan Facebook, ilk test sonuçlarını yayınladı. Değerlendirme sonucuna göre sosyal medya kullanıcılarının yeni özelliğe çok sık bir şekilde denk gelmesi pek mümkün görünmüyor çünkü yeni özellik, Facebook'un beklediği gibi bir sonuç sağlamadı.

We’re testing new Community Notes features at Meta:

Anyone can now request a note or rate if a note is helpful

- Users get notified when posts they’ve interacted with receive a Community Note

- 70,000+ contributors have written 15,000+ notes (6% published).

Learn more or join:… pic.twitter.com/WCQC3CMnbe — Guy Rosen (@guyro) September 10, 2025

Meta'nın bilgi güvenliğinden sorumlu yöneticisi Guy Rosen tarafından aktarılan bilgilere göre 15 binden fazla topluluk notu yazıldı ancak bunlardan sadece yüzde 6'sı yayınlandı. Bu bilgiler, sosyal medya platformunun topluluk notları özelliğinden bekleneni elde etmekten epey uzak olduğunu gösteriyor.

Facebook'un Topluluk Notları Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Topluluk notları yanıltıcı ya da yanlış bilgiler içeren paylaşımlara karşı diğer kullanıcıları bilgilendirmek için gönderiye topluluk tarafından bir not eklenmesini sağlıyor. Notların 500 karakterden az olması ve bir bağlantı içermesi gerekiyor. Notların değerlendirilmesi ise "faydalı" ya da "faydasız" seçeneklerinden çok daha fazlasını kapsıyor.

Bir topluluk notunun faydalı bulunup bulunmayacağı üzerinde kullanıcıların davranış eğiliminin büyük bir etkisi var. Meta'nın bunu açıklamak için verdiği örnek şu şekilde:

Üç kullanıcı, her gün aynı spor videolarını izliyor.

Bunlardan ikisi, futbol videoları ile ilgili 5 topluluk notunu faydalı olarak değerlendiriyor ancak üçüncü kullanıcı, olumsuz değerlendirmede bulunuyor.

Daha sonra üç kullanıcı da yeni bir video görüyor fakat bu sefer üçü de olumlu değerlendirmede bulunuyor.

Üçüncü kullanıcının olumlu değerlendirmesi, bu sistemi harekete geçiriyor ve topluluk notunun daha fazla kullanıcıya fayda sağlayacağı kabul ediliyor fakat bu, aynı görüşe sahip 100 kişinin karşısında 1 kişinin olumsuz değerlendirmesinin her şeyi değiştireceği anlamına gelmiyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta Meta, bunu sadece değerlendirme sisteminin kayda değer bir parçası olarak kullanıyor. Bir topluluk notunun faydalı olup olmadığının üzerinde çoğunluğun etkisi yine devam ediyor. Bu da söz konusu yöntemin faydalı ile faydasız topluluk notlarını belirlemede yardımcı rol oynadığını gösteriyor.