Facebook’un Kripto Para Girişimiyle İlgili Yeni Detaylar

ABD’li sosyal medya devi Facebook’un kripto para girişimi adım adım gerçeğe dönüşüyor. Şirketin büyük merak uyandıran dijital para ödeme sisteminin “Project Libra” olarak adlandırıldığı bildirildi.

Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, Facebook’a yakın kaynaklara dayandırarak yaptığı haberinde, sosyal medya devinin, kripto para girişimi için birçok finans firması ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Girişimin “Project Libra” olarak isimlendirildiğini belirten gazete, Facebook’un kullanıcıların platformda ve internette kolayca kullanabilecekleri bir dijital para geliştirerek, bu deneyimi yaşamlarına tam anlamıyla entegre etmek istediğini söylüyor.

Habere göre Facebook, kripto para girişimi ile ilgili olarak Visa, Mastercard ve diğer finans firmaları ile temas halinde. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla projeyi güvence altına almak isteyen ABD’li şirket, diğer pek çok firma gibi blockchain teknolojisinin gücünü farklı alanlara entregre etmenin yeni yollarını arıyor.

Halihazırda Facebook’un anlık mesajlaşma platformu WhatsApp için bir kripto para birimi geliştirdiğini biliyoruz. Kod adı “Project Libra” olan girişim de bu planın farklı bir kolunu oluşturuyor.

Facebook, geçtiğimiz yılın mayıs ayında bir blockchain bölümü kurmuştu. Messenger ekibini yöneten David Marcus da dahil olmak üzere bir dizi şirket yöneticisini projeye kaydıran sosyal medya devi, sektörün öncü firmalarından bir tanesi olmak istiyor.