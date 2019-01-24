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Facebook ve Instagram, Nicolas Maduro’nun Mavi Tiki’ni Kaldırdı!

Facebook ve Instagram, Nicolas Maduro’nun Mavi Tiki’ni Kaldırdı!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya

ABD’li sosyal medya devleri Facebook ve Instagram, tartışmaların odağındaki isim olan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun hesaplarındaki doğrulama tikini kaldırdı. Wikipedia ise muhalif lider Juan Guaido'yu Venezuela sayfasında devlet başkanı olarak tanıttı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün kendisini fiili devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin meşru lideri olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından ortaklık tam anlamıyla yangın yerine döndü.

ABD'nin açıklamasının ardından Kanada, Şili, Peru, Brezilya, Guatemela, Kolombiya ve Paraguay Guaido hükümetini tanıyacaklarını söylerken, Türkiye, Rusya ve Meksika gibi bazı ülkeler ise Maduro’yu tanımaya devam edeceklerini ifade ettiler.

maduro protesto

Peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından ülke genelinde başlayan protestolarda ölü sayısının 10'u aştığı iddia ediliyor.

Maduro’nun geleceği belirsizliğini korurken, Venezuela liderine bir darbe de Facebook ve Instagram'dan geldi. ABD’li sosyal medya devleri, Maduro'nun hesabındaki doğrulama tikini kaldırdı. Wikipedia ise muhalif lider Guaido'yu Venezuela sayfasında devlet başkanı olarak tanıttı.

Maduro’nun Instagram’da 501 bin, Facebook’ta ise 771 bin takipçisi bulunuyor. 

maduro Instagram Venezuela

Geçtiğimiz haftalarda Maduro hükümeti, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu “Venezuela Cumhuriyeti’nin 51’inci başkanı” olarak adlandırılan bir makale sebebiyle Wikipedia’ya erişim engeli getirmişti.

Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olmasına rağmen, ülke nüfusunun yüzde 87’si yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Yoksulluk ve siyasi krizle boğuşan Güney Amerika ülkesi, Devlet Başkanı Maduro'nun geçen yıl yapılan son derece tartışmalı bir yeniden seçimin ardından iktidara gelmesiyle büyük bir siyasi girdabın içine düşmüştü.

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