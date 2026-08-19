6 Yıl Güncelleme Garantili Telefon Tanıtıldı! Bataryası Çıkarılabiliyor

Fairphone yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte Fairphone 6+'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu. 12 GB RAM'e sahip telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Değiştirilebilir batarya ile birlikte gelen cihaz, altı büyük Android güncellemesi ve 2033 yılına kadar yazılım desteği alacak.

Fairphone 6+'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

LTPO AMOLED Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Ekran Çözünürlüğü: 1116 x 2484 piksel

1116 x 2484 piksel Ekran Yenileme Hızı: 10Hz-120Hz

10Hz-120Hz Ekran Parlaklığı: 1.400 nit

1.400 nit İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 4.415 mAh

4.415 mAh Hızlı Şarj: 30W

30W İşletim Sistemi: Android 16 (6 büyük Android güncellemesi ve 2033 yılına kadar destek)

Fairphone 6+'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1116 x 2484 piksel çözünürlük, 120Hz'ye kadar yenileme hızı ve 1.400 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. AMOLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Ekranın saniyede 120 kez yenilenmesi, işlemcinin ve GPU'nun sürekli daha fazla kare üretmesine yol açıyor. Bu da pil ömrünü olumsuz etkiliyor. Tam da bu noktada LTPO özelliği devreye giriyor. Fairphone 6+'ta yer alan bu özellik sayeisnde ekran o an baktığınız içeriğe göre yenileme hızını otomatik ayarlıyor. Kullanıcılar bu geçişi fark etmiyor. Bu sayede pil ömrü olumsuz etkilenmiyor.

Fairphone 6+'ın İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ise 30 FPS ile 40 FPS arasında, MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile, battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Orta segmentte konumlanan bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm bir işlemci, 6 nm işlemciye kıyasla hem daha verimli hem de daha yüksek hızda çalışıyor. Bu işlemci daha önce POCO M8 Pro, Redmi Note 15 Pro+ ve Nothing Phone (4a) dahil olmak üzere pek çok telefonda da tercih edilmişti.

Fairphone 6+'ın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara ve mimari çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Fairphone 6+'ın Bataryası Kaç mAh?

Fairphone'un yeni telefonu 4.415 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefonda yer alan batarya kolayca değiştirilebiliyor. Cihaz ayrıca 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonun 30 dakikada yüzde 50, 45 dakikada yüzde 80, 85 dakikada ise yüzde 100 seviyesine kadar şarj olduğu belirtildi.

Fairphone 6+ Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Fairphone marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Fairphone 6+'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Fairphone 6+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fairphone 6+'ın Fiyatı Ne Kadar?

Fairphone 6+ için 649 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 31 bin 111 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 63 bin TL civarı olabilir. Fairphone 6+'ın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Fairphone 6+'ın bataryasının ve ekranının çok pratik bir şekilde değiştirilebiliyor olması büyük bir avantaj. Bu özellikle pil sağlığı azaldığında veya ekrana dair herhangi bir sorun yaşandığında oldukça kullanışlı olacaktır. Telefonun ayrıca altı büyük Android güncellemesi alacak olmasının da önemli avantaj olduğunu düşünüyorum. Böylece cihaz uzun yıllar boyunca yazılım bakımından güncelliğini devam ettirecek.