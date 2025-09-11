PlayStation Plus'a 11.905 TL Değerinde 7 Oyun Geliyor

PlayStation Plus Premium ve Extra aboneleri, eylül ayında eklenecek oyunları merak ediyordu. Sony tarafından yapılan duyuru ile beraber merak edilen soru cevaplandı. Duyuruya göre 16 Eylül 2025 tarihinde 7 adet oyun kütüphaneye eklenecek. Bunlar arasında çok sevilen yapımlar da bulunuyor.

Eylül 2025'te PlayStation Plus'a Eklenecek Oyunlar

Green Hell, en iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alıyor. Gerçekçi ve detaylı oynanış mekaniğiyle öne çıkan yapımda Amazon ormanlarında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunun için açlık, susuzluk, yorgunluk ve hastalık gibi faktörlere dikkat etmemiz gerekiyor. Oyunda ayrıca barınak inşa edebiliyor ve çeştili aletler üretebiliyoruz.

En iyi anime oyunları arasında yer alan Fate/Samurai Remnant, aksiyon RPG türündedir. Koei Tecmo Games tarafından geliştirilen yapımda hızlı ve dinamik bir savaş sistemi mevcut. Kılıcımızı kullanarak farklı kombolar yapabiliyor, düşmanlara karşı özel yeteneklerimizi kullanabiliyoruz.

SFB Games tarafından geliştirilen Crow Country, hayatta kalma ve korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Nostaljik grafiklere sahip olan yapımda terk edilmiş bir eğlence parkının sahibini arayan Mara isimli dedektifi kontrol ediyoruz. Oyunda ayrıca çeşitli bulmacalar da mevcut.

Yayıncılığını 11 Bit Studios'un üstlendiği The Invincible, bilim kurgu temalı bir macera oyunudur. Başarılı bir hikâye anlatımına ve etkileyici atmosfere sahip olan hikâye odaklı yapımda keşif görevinde kaybolan mürettebatı aramak için Regis III isimli gezegene yolculuk yapıyoruz.

Team17 tarafından geçtiğimiz yılın temmuz ayında satışa sunulan Conscript, hayatta kalma ve korku türlerinde bir oyun. Birinci Dünya Savaşı döneminde geçen yapımda kaybolan kardeşini bulmaya çalışan bir askeri kontrol ediyoruz. Oyunda başarılı şekilde tasarlanmış bulmacalar da bulunuyor.