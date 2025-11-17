528 TL'lik Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Rol yapma oyunlarını sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun ücretsiz hâle geldi. IronOak Games tarafından geliştirilen bu oyun için başlayan kampanya sayesinde büyük bir macera sunan dünyayı doğrudan deneyimlemeye başlayabilirsiniz ancak acele etmenizde fayda var, oyun yakında tekrar ücretli olacak.

For The King 2 Ücretsiz Oldu

For The King 2, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilmeye başlandı ancak bu kampanyadan yararlanmak için sınırlı vaktiniz olduğunu belirtmek gerekiyor. Oyunu sadece 24 Kasım'a kadar ücret ödemeden yükleme ve oynama imkânına sahipsiniz. Belirtilen tarihten sonra oyunu oynamak için normal fiyatı ile satın almak zorunda kalacaksınız.

Bu oyun normalde Steam mağazasında 9.99 dolar fiyat etiketine sahip. Bu da oyunu şu anda 528 TL vermeden deneyebileceğiniz anlamına geliyor. Bu arada oyun Xbox mağazasında 450 TL, PlayStation mağazasında bin 79 TL, Epic Games mağazasında ise 32 TL'ye satılıyor. Oyunu ücretsiz olarak denedikten sonra eğer beğenirseniz bu mağazalardan birinden de satın alabilirsiniz.

For The King 2 Fragmanı

For The King 2 Nasıl Bir Oyun?

Kraliçe Rosomon, bir zamanlar halkı tarafından çok sevilen birisi olsa da bir noktadan sonra onlara sırtını döndü ve kendi Fahrul'un karanlık madenlerinde köleliğe zorladı. Dahası, kötü amaçlı güçlerle ittifak hâline girdi. Bizler ise oyunda dört kişilik bir ekip veya tek başımıza Fahrul'da kraliçeye karşı mücadele veriyoruz.

Oyun, For The King'in devamı niteliğinde. Yeni bir motorla tasarlanan bu oyuna alışmak neredeyse hiç zamanınızı almıyor. Ancak oyunda kendinizi geliştirmeniz için sabırlı olmanız ve iyi bir strateji geliştirmeniz büyük önem taşıyor. En iyi rol yapma oyunları arasında yer alan For The King 2, size 30 saati aşkın bir hikâye sunuyor. Bu uzun yolculuğa hazırsanız oyunu şimdi deneyebilirsiniz.

For The King 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 x64

Windows 10 x64 İşlemci: Intel Core i5-4670K veya eş değeri / AMD FX-8350 ya da eş değeri

Intel Core i5-4670K veya eş değeri / AMD FX-8350 ya da eş değeri RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 960 (4 GB) / Radeon RX 550 (4 GB)

GeForce GTX 960 (4 GB) / Radeon RX 550 (4 GB) Kullanılabilir Depolama Alanı: 7 GB

For The King 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri