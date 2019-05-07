Fortnite'ın 9. Sezonunun Ne Zaman Başlayacağı Belli Oldu

Epic Games, fenomen oyunu Fortnite’ın 9. sezonunun başlayacağı tarihi duyurdu!

Geçtiğimiz mart ayında 250 milyon kayıtlı oyuncuya ulaşarak çok önemli bir kilometre taşını daha geride bırakan Fortnite, Apex Legends gibi yapımların rekabeti artırmasına rağmen tüm zamanların en büyük hitlerinden biri olmaya devam ediyor.

Sekizinci sezonunu geride bırakan Fortnite, yepyeni heyecanlara sahne olacak dokuzuncu sezonuyla oyunculara merhaba demeye hazırlanıyor.

Fenomen oyunun arkasındaki şirket olan Epic Games, bugün Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Fortnite’ın 9. sezonunun 9 Mayıs’ta başlayacağını duyurdu. Perşembe sabahı gelmesini beklediğiniz büyük güncellemede nelerle karşılaşacağımızı henüz bilmiyoruz; ancak Epic Games’in bugün paylaştığı görüntüsü buna biraz ışık tutabilir.

Resimde bir çeşit yüksek teknolojili Japon Oni kıyafeti giyen oyuncu karakteri gösteriliyor. Bu nedenle 9. sezonda ninja karakterlerini görmemiz içten bile değil.

Fortnite oyuncularının bileceği üzere, hafta sonunda oyunun en ikonik yerlerinden biri olan Tilted Towers, volkan patlaması sonucunda yok oldu. Oyunun tutkunları uzun zamandır bu anı bekliyorlardı; ancak Tilted Towers’ın imhası ne yazık ki herkes tarafından gerçek zamanlı olarak izlenemedi.

Volkan patlaması ve Tilted Towers’ın yok edilmesi, 9. sezonda kesinlikle büyük bir rol oynayacaktır. Bunun ne olacağını 9 Mayıs sabahı göreceğiz. Daha fazlası için bizleri takip etmeye devam edin!