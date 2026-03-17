Bir Dönem Herkesi Ekrana Kilitleyen Oyun Play Store'a Dönüyor

Fortnite, bir dönem özellikle Türkiye'deki mobil oyuncuların ekran başından ayrılamamasına neden olmuştu. Ne var ki daha sonra Google Play Store'dan kaldırılmış ve pek çok oyuncu bu oyuna veda etmek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz yılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden sunulan oyun şimdi de dünyanın geri kalanının erişimine açılıyor.

Fortnite, Play Store'dan Ne Zaman İndirilebilecek?

Fortnite'ın resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaşılan gönderiye göre oyun Google Play Store üzerinden 19 Mart 2026 tarihinden i̇tibaren yeniden indirilebilir hâle gelecek. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ya da tablet kullanıcıları, belirtilen tarihten itibaren oyunu indirip eskiden olduğu gibi sorunsuz şekilde oynayabilecek.

Fortnite, Play Store'dan Neden Kaldırılmıştı?

Epic Games, 2020 yılının Ağustos ayında Fortnite'a alternatif ödeme özelliği ekledi. Bu sistem sayesinde oyuncular Google'ın ödeme yöntemini kullanmadan doğrudan Epic üzerinden satın alma işlemi gerçekleştirebiliyordu. Google'ın Play Store için belirlediği kurallara göre uygulama mağazasından gerçekleştirilen her satın alımın kendi sistem üzerinden yapılması gerekiyordu.

Ne var ki bu satın alımlar yüzde 30'luk bir komisyon ücretinin kesilmesine neden oluyordu. Fortnite'a bu yöntemin eklenmesinin temel sebeplerinden biri de söz konusu ücretin kesilmesinin engellenmesini sağlamaktı. Google ise bunun sonucunda Epic'in hamlesini kural ihlali bir davranış olduğunu belirterek oyunu mağazasından kaldırmıştı.

Google, Fortnite'ı Play Store'dan Kaldırdıktan Sonra Epic Ne Yaptı?

Google, Fortnite'ı kendi uygulama mağazasından kaldırdıktan sonra Epic Games de boş durmadı. Bu adımın atılmasından hemen sonra Google'a karşı antitröst davası açtı. Bilmeyenler için bu, serbest piyasada tekelleşmenin önüne geçmek adına uygulanan yasalar anlamına geliyor. Bir şirketin sektörde hâkim güç hâline gelmesini engelleyerek adil rekabet ortamının sağlanması amaçlanıyor.

Epic de bu yasalara güvenerek gözlerin Google'ın üzerine çevrilmesini sağladı. Teknoloji devinin Android ekosisteminde tekel konumda olduğunu ve bunun da adil rekabet ortamının oluşmasının önünde engel oluştuğunu ileri sürdü. Durumu mahkemeye taşıyan şirket, uzun bir dava sürecinin sonunda amacına ulaştı. Google'ın uygulama mağazasındaki uygulamalarının rekabete aykırı olduğu kararına varıldı.

Editörün Yorumu

Fortnite'ın zaten önünde sonunda Google'ın uygulama mağazasına geri döneceğini biliyorduk ama bunun için biraz geç kalındığını düşünüyorum. Epic Games her ne kadar ilk baştaki sabit temadan çıkıp bunu Roblox tarzı bir oyun platformuna dönüştürerek akıllı bir hamlede bulunsa da Türkiye'de daha çok battle royale tarafından ötürü ilgi görüyordu. Yıllar içindeki değişimle birlikte Türk oyuncuların oyuna ilgisi epey düştü. Belki de Play Store'daki sayfasının tüm dünyaya açılması ile birlikte bu durum değişebilir. Neler olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.