vivo'dan Yeni Telefon Geliyor! Unisoc İşlemci ve AMOLED Ekrana Sahip

vivo, Y500 4G isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Y500 4G'nin işlemcisi ve ekran özellikleri ortaya çıktı. Telefonda Unisoc tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir işlemci bulunacak. vivo'nun yeni modeli ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak.

vivo Y500 4G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun ucuz Android telefonu Y500 4G "V2570", "V2584", "V2627", "V2634" ve "V2635" model numaraları ile birlikte Google Play Console'da ortaya çıktı. Google Play Console'da yer alan bilgilere göre telefon gücünü Unisoc T7300 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 6 nm işlemciler, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. İşlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Unisoc T7300 işlemcisi, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 75 FPS, PUBG Mobile'ı ortalama 56 FPS, Call of Duty Mobile'ı ortalama 58 FPS'te, League of Legends: Wild Rift'i ortalama 70 FPS'te çalıştırıyor. Yani vivo'nun yeni telefonunda donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Söz konusu işlemcinin Itel Super 26 Ultra ve Alldocube iPlay 70 Max Pro dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim. vivo Y500'ün 5G sürümünde ise Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7300 işlemcisinde 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu arada vivo Y400 4G'de sekiz çekirdeğe sahip Snapdragon 685 işlemcisi yer alıyor.

vivo Y500 4G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Google Play Console'da yer alan bilgilere göre Y500 4G, 1260 x 2800 piksel çözünürlük sunacak. Cihazda ayrıca 120Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran yer alabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse Y400 4G'de 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda Y500 4G'de 1800 nit civarı parlaklık görebilliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada çok canlı renklere sahip olan AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterlidir.

vivo Y500 4G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Unisoc T7300

Unisoc T7300 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

vivo Y500 4G Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y500 4G'nin haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo Y400 4G, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

vivo Y500 4G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo Y05, vivo Y04, vivo X300, X300 Pro, vivo V70, vivo Y31 5G ve V60 Lite 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo Y500 4G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

vivo Y500 4G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y400 4G için 21.999 rupi (10.656 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Y500 4G'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 24.000 rupi (11.625 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 23 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo Y500 4G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın hem çok canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.