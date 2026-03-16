Yıllar Sonra Değişiyor: Galaxy Z Fold 8'in Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı!

Samsung katlanabilir telefon pazarındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Güney Koreli üretici bu kapsamda çok yakında Galaxy Z Fold 8 modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Cihazla ilgili bugüne dek çok fazla bilgi ortaya çıkmasa da bu durum artık değişmeye başladı. Son gelişmeler ürünün bataryasıyla ilgili önemli bir detayı gözler önüne seriyor. İşte ayrıntılar!

Galaxy Z Fold 8'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Samsung, 2021'den bu yana Galaxy Z Fold serisinin bataryalarında kayda değer bir artış yapmadı. Ancak görünüşe göre bu durum yaklaşan Galaxy Z Fold 8 modeliyle birlikte değişecek. Henüz kesin olmasa da cihazın pil kapasitesi 5.000 mAh seviyelerine kadar çıkacak. Bunun aksine Galaxy Z Flip 8 bataryası ise sabit kalacak.

Şirketin Galaxy Z Fold 3'ten bu yana 4.400 mAh kapasiteli bataryalar kullandığını dikkate alırsak, yeni modelle birlikte kullanıcıları daha uzun pil süreleri bekliyor diyebiliriz. Ancak burada bazı kritik detaylar söz konusu. Bu kapsamda üründe 2.369 mAh ve 2.485 mAh olmak üzere çift hücreli pil tasarımı mevcut olacak.

Bu pil tasarımı yaklaşık 4.845 mAh'lik bir kapasiteye denk geliyor. Ancak Samsung bunu pazarlarken 5.000 mAh olarak tanıtacak. Öte yandan, çift hücreli pil tasarımı önceki Z Fold modellerinde de kullanılıyordu. Söz konusu sistemde katlanabilir telefonun her bir yarısına bir batarya yerleştiriliyor ve iki hücre temelde tek bir pil gibi çalışıyor.

Galaxy Z Fold 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İç Ekran : 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük

: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük Dış/Kapak Ekran : Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük

: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM : 12 GB / 16 GB (1 TB model için)

: 12 GB / 16 GB (1 TB model için) Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)

: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok) Ana Kamera : 200 MP (F1.7, OIS, Quad Pixel AF)

: 200 MP (F1.7, OIS, Quad Pixel AF) Ultra Geniş Kamera : 50 MP

: 50 MP Telefoto Kamera : 12 MP, OIS, 3x zoom, F2.4

: 12 MP, OIS, 3x zoom, F2.4 Ön Kamera (Kapak) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Ön Kamera (İç) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Galaxy Z Fold 8'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Galaxy Z Fold 8 selefindeki ekran özelliklerinin büyük bir kısmını koruyacak. Burada 8 inç boyutlarında, 1968 x 2184 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip Dynamic AMOLED 2X bir iç ekran bulunacak. Bununla birlikte kapak ekranı 6.5 inç boyutlarında olacak ve 1080 x 2520 piksel çözünürlüğün yanı sıra 120Hz yenileme hızıyla gelecek. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir deneyim elde edebilecek.

Galaxy Z Fold 8'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Galaxy Z Fold 8, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, iki adet 4.6 GHz hızında çalışan ana ve altı adet 3.62 GHz hızında çalışan yardımcı çekirdeklere ek olarak Adreno 840 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Daha da açık olmak gerekirse, kullanıcıların bu yonga setiyle rahat ve akıcı bir şekilde oynayamayacağı bir mobil oyun yok. An itibariyle mobil pazarın en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Xiaomi 17 Ultra ve Galaxy S26 Ultra gibi amiral gemilerinde de kullanılıyor.

Galaxy Z Fold 8'in Kamerası Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefonun kamerasında bazı değişiklikler yaşanacak. Burada selefindeki 12 megapiksellik ultra geniş açı kamerasının yeni modelde 50 megapiksele çıkarılacağını söyleyebiliriz. Ek olarak 10 megapiksellik telefoto sensörü 12 megapiksele yükselecek. 200 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamerada ise bir değişiklik olmayacak.

Cihazın selfie kameraları sabit kalacak. Yeni modelde selefi Galaxy Z Fold 7’de olduğu gibi hem iç hem de kapak ekranında 10 megapiksel çözünürlüğünde selfie kameraları bulunacak.

Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere Samsung, katlanabilir telefonlarını genellikle yaz aylarında tanıtıyor. Bu nedenle yaklaşan Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 modellerinin temmuz ayının son günlerinde tanıtılması bekleniyor. Ancak yine de şirkette gelecek resmi açıklamayı beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Galaxy Z Fold 7 halihazırda Samsung'un web sitesinde 109 bin 499 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Güvenilir kaynaklara göre Z Fold 8 selefiyle benzer bir fiyat etiketine sahip olacak. Eğer söylentiler doğruysa katlanabilir telefonun 110 bin TL seviyelerinden satışa çıktığını görebiliriz.

Editörün Yorumu

Katlanabilir telefonlara karşı bir dönem ilgi duysam da bu durum son zamanlarda değişti. Zira 110 bin TL'lik bir bütçem olsa çok daha iyi özelliklere sahip Galaxy S26 Ultra'yı veya iPhone 17 Pro'yu tercih ederim. Yine de istediğiniz zaman tablet gibi kullanıp gerektiğinde telefon olarak da değerlendirebileceğiniz bir cihaz arıyorsanız tercih edebilirsiniz.

Galaxy Z Fold 8 özelinde konuşursam, batarya kapasitesindeki artış çok önemli bir gelişme diyebilirim. Zira sektörde ekran boyutları ve kısacası gereksinimler her geçen gün artıyor. Bu nedenle daha büyük bir pil kullanıcı deneyimini artırabilir. Ultra geniş açı ve telefoto kameralarındaki artışı da göz ardı etmememiz gerekiyor.