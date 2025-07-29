Şimdiye Kadarki En İnce Katlanabilir Telefonun Ekran Ömrü Şaşırtıyor

Samsung'un en iyi katlanabilir telefonlar arasına adını altın harflerle yazdırdığı Galaxy Z Fold 7, şimdiye kadarki en ince katlanabilir telefon olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Gelişmiş yapay zekâ özellikleri, 8 inçlik OLED ekranı, 200MP çözünürlüğündeki ana kamerası ve Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisiyle üst segmente oldukça başarılı bir model. Galaxy Z Fold 7'nin katlama ömrü hakkında daha önceden bilgi vermiştik. Şimdi ise genel ekran ömrünün sıcak/soğuk hava şartlarında ne kadar dayandığını inceleyeceğiz.

Galaxy Z Fold 7'nin Ekran Ömrü Soğuk Havada Yarı Yarıya Düşüyor

Samsung'un resmi açıklamasına göre Z Fold 7, 500.000 katlamaya kadar dayanabiliyor. Fakat bu, hava sıcaklığının normal seyrettiği senaryolar için geçerli. Samsung Display, telefonun daha ekstrem senaryolarda ne kadar dayanabildiğini ortaya koydu. Yine resmi açıklamaya göre Z Fold 7, -20°C gibi dondurucu bir ortamda yaklaşık 60.000 kez katlanabiliyor. Bu, günlük ortalama 25-30 katlama ile yaklaşık 5 yıl kadar kullanım ömrüne tekabül ediyor.

Telefonun daha yoğun katlandığı senaryolarda ise durum daha farklı. Eğer bir kullanıcı, günde yaklaşık 100 katlama yapıyorsa, soğuk havalardaki ekran ömrü 18 aya kadar düşüyor ama yine de Galaxy Z Fold 5 ile kıyaslandığında çok daha kuvvetli bir değere sahip. Z Fold 5, soğuk koşullarda 30.000 katlamaya kadar dayanıklıydı.

Sıcak Havada İki Kat Daha Sağlam Performans

Gözler sıcak iklimlere döndüğünde Fold 7'nin iki kat daha fazla dayanıklığa sahip olduğu görülüyor. Örneğin 60 derece sıcaklıklarda 300.000 kez katlanabiliyor ve yine Z Fold 5 ile kıyaslandığında ekran ömrü ikiye katlanıyor.

Türkiye'de ekstrem soğukların görüldüğü şehirler sayılı ve hiçbir zaman -20 dereceye düştüğü görülmüyor. Şu sıralar ise maksimum sıcaklık 40 dereceye kadar yükseliyor. Bunlar mevsimler durumlar olduğundan, bir Türk kullanıcının ortalama 400-500 bin katlama yapabileceğini söyleyebiliriz.

Samsung'un önerisi şu: Uzun ekran ve batarya ömrü için Galaxy Z Fold 7'yi 0°C ile 35°C arasında kullanın. Böylece uzun yıllar boyunca telefonunuzu bu konularda sıkıntı yaşamadan kullanabilirsiniz.