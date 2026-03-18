Samsung'dan İlginç Karar: İptal Edilen Katlanabilir Telefonun Devamı Geliyor!

Samsung, Aralık 2025'te kullanıcılarına sürpriz yaparak Galaxy Z TriFold modelini tanıttı. Üçe katlanabilen tasarımıyla dikkat çeken bu akıllı telefonun en büyük handikapı ise 2.899 dolarlık yüksek fiyatıydı. Ancak bu durum kullanıcıları durdurmadı. Zira Galaxy Z TriFold'un stokları defalarca tükendi. Ancak tüm bunlara rağmen cihazın satışları kısa bir süre önce durduruldu.

Güney Koreli markanın satışları durdurmasına rağmen Galaxy Z TriFold'un devam modelini geliştirdiği ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklar, Galaxy Z TriFold 2 olarak isimlendirilmesi beklenen katlanabilir telefonla ilgili ilk detayları gözler önüne serdi. İşte merak edilen detaylar!

Samsung, Selefini İptal Etmesine Rağmen Galaxy Z TriFold 2'yi Geliştiriyor

Samsung’un satışları iyi giden Galaxy Z TriFold’u iptal etmesi ve satışları durdurması ilk bakışta mantıksız bir karar gibi görünebilir. Ancak şirkete göre ürünün üretim maliyetleri oldukça yüksek ve kar marjı düşük. Üstelik cihaz toplu satış için değil, esas olarak markanın teknolojik gücünü sergilemek amacıyla tasarlanmıştı.

Hatta markanın üst düzey yöneticilerinden Won-Joon Choi, daha önce Galaxy Z TriFold’un halefini geliştirme konusunda kararsız olduklarını söylemişti. Ancak son sızıntılar şirketin Galaxy Z TriFold 2 için erken geliştirme aşamasına başladığını gösteriyor.

Galaxy Z TriFold 2 Neler Sunacak?

Şu ana dek gelen bilgiler Galaxy Z TriFold 2'nin selefinden daha ince ve hafif olacağı iddia ediyor. Hatta markanın bunun yapabilmek için yeni bir menteşe tasarımı üzerinde mesai harcadığı söyleniyor. Bu sayede ana modeldeki hantal görünüm ortadan kaldırılacak.

Bilindiği üzere Galaxy Z TriFold katlandığında 12,9 mm kalınlığa sahip. Şu an için net bir veri paylaşılmasa da devam modelinin bundan daha ince olması bekleniyor. Yine de cihaz katlandığında 8,9 mm kalınlığa sahip Galaxy Z Fold 7’den daha kalın bir yapıda olacak.

Galaxy Z TriFold 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Kaynaklar, Galaxy Z TriFold 2’nin bu sene içerisinde tanıtılmasının oldukça düşük bir ihtimal olduğunu belirtiyor. Bunun yerine katlanabilir telefonun 2027’nin ortalarında piyasaya sürülebileceği öne sürülüyor. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemenin daha mantıklı olacağını belirtelim.

Tüm bunlara ek olarak marka kaydırılabilir yapıda bir telefon üzerinde mesai harcıyor. Hatta bu ayın başındaki MWC fuarında bununla ilgili bazı konseptler görmüştük. Ancak etkinlikte sergilenen cihazın oldukça kalın ve hantal bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin geliştirdiği model ise bunun aksine daha ince ve kibar bir yapıda olacak. Bu ürünün ise 2027 sonu veya 2028'in başında çıkması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Galaxy Z TriFold’u piyasaya ilk çıktığında ben de oldukça pahalı bulmuştum. Hatta, Güney Kore ve ABD’de stokların defalarca tükenmiş olduğunu duyduğumda oldukça şaşırmıştım. Ancak ürünün tanıtıldıktan sadece birkaç ay sonra satıştan kaldırılması, böyle bir cihazın şimdilik Samsung için finansal açıdan mantıklı bir hamle olmadığını düşündürüyor.

Ürünün yüksek üretim maliyeti gibi sebeplerle iptal edilmesine rağmen devam modelinin geliştirilmesi bana pek mantıklı gelmiyor. Ancak şirket, bazı özelliklerden kısıp ürünü fiyat açısından daha tüketici dostu bir seviyeye çekebilirse işte o zaman işlerin değişebileceğini düşünüyorum.