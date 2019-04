Game of Thrones'un Yeni Bölümü Twitter Rekoru Kırdı

Sekizinci sezonuyla son kez karşımıza çıkan Game of Thrones’un yalnızca izlenme rekorları kırdığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Epik serinin, pazar günü yayınlanan üçüncü bölümü sosyal medyada yeni bir rekora sahne oldu!

Macerasına 2011 yılında başlayan Game of Thrones, destansı yolculuğuna sekizinci sezonu ile son vermeye hazırlanıyor. Final sezonu her biri uzun metrajlı film tadında olan altı bölümden oluşuyor ve bizler üç bölümü geride bıraktık bile.

Game of Thrones’un 8. sezonunun 3. bölümü, tam anlamıyla en’lerin bölümü oldu. Geride bıraktığımız pazar günü izleyicilerle buluşan “The Long Night” adındaki bölüm, 1 saat 22 dakikalık süresiyle Game of Thrones’un en uzun süren bölümü oldu.

We're breaking records over here!



Last night's episode of @GameOfThrones was the most Tweeted about episode of scripted television EVER with nearly 8 MILLION Tweets. 🐉📺 https://t.co/D5IVk8R9LX