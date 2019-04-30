Game of Thrones'un Yeni Bölümü Twitter Rekoru Kırdı

Sekizinci sezonuyla son kez karşımıza çıkan Game of Thrones’un yalnızca izlenme rekorları kırdığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Epik serinin, pazar günü yayınlanan üçüncü bölümü sosyal medyada yeni bir rekora sahne oldu!

Macerasına 2011 yılında başlayan Game of Thrones, destansı yolculuğuna sekizinci sezonu ile son vermeye hazırlanıyor. Final sezonu her biri uzun metrajlı film tadında olan altı bölümden oluşuyor ve bizler üç bölümü geride bıraktık bile.

Game of Thrones’un 8. sezonunun 3. bölümü, tam anlamıyla en’lerin bölümü oldu. Geride bıraktığımız pazar günü izleyicilerle buluşan “The Long Night” adındaki bölüm, 1 saat 22 dakikalık süresiyle Game of Thrones’un en uzun süren bölümü oldu.

We're breaking records over here!



Last night's episode of @GameOfThrones was the most Tweeted about episode of scripted television EVER with nearly 8 MILLION Tweets. 🐉📺 https://t.co/D5IVk8R9LX — Twitter Comms (@TwitterComms) April 29, 2019

Aksiyonun hat safhada olduğu bölümü özel kılan detay yalnızca bununla sınırlı değil. Michael Sapochnik tarafından yönetilen “The Long Night”, tüm zamanların Twitter'da en fazla konuşulan dizi bölümü oldu.

Twitter iletişim ekibi tarafından yapılan paylaşımda, bölüm hakkında tam 8 milyon tweet atıldığı açıkladı. Variety de pazar gecedeki bölümle ilgili yaklaşık 7.8 milyon paylaşım yapıldığını bildirdi. Önceki rekorun sahibi, tahmin ettiğiniz gibi bir başka Game of Thrones bölümüydü.

Game of Thrones'un 8. sezonunun 4. bölümü, 5 Mayıs Pazar günü yayınlanacak. İlk iki bölümün yönetmeni David Nutter tarafından yönetilecek olan bölüm, 1 saat 18 dakika uzunluğunda olacak.