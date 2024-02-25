Deep Rock Galactic: Survivor, oyunculara aksiyon roguelike türünü mükemmel bir şekilde sunan bir hayatta kalma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Deep Rock Galactic: Survivor, hayatta kalma mekaniklerini içerisinde taşıyan bir roguelike oyundur. Bu oyunda, etrafınızda size saldırmakta olan düşman sürülerini alt etmeniz ve yolunuza hız kesmeden devam etmeniz gerekir. Katettiğiniz yolla orantılı olarak karakterinizi güçlendirin ve karşınıza çıkabilecek olan farklı seviyedeki düşmanlara karşı hazırlıklı olun.

Oyun, mükemmel grafiklere de ev sahipliği yapmaktadır. Türünün tüm özelliklerini tam anlamyıla üzerinde taşır. Hem grafik hem de mekaniksel açıdan oyunculara sürdürülebilir bir deneyim sunar.

Üzerinde bulunduğunuz Hoxxes cehenneminde, düşmanlarınıza karşı büyük mücadeleler vermelisiniz. Uzaylı canavarlara karşı üstün olmak için teçhizatınızı her daim geliştirmeli ve yeni silahları toplamalısınız. Silahlarınızın yanı sıra, oyunda seçebileceğiniz karakter kartları bulunuyor. Bu kartlardan örnek verecek olursak; karakter güçlendirmeleri alabileceğiniz çeşitli yetenek kartlarıdır.

Deep Rock Galactic: Survivor İndir

Yukarıdan aşağıya bakış açısıyla oynadığınız bu oyun, henüz daha erken erişimdedir. Erken erişim sürecindeki oyuncuların geri bildirimi sayesinde, geliştiriciler küçük ayrıntıları giderebilirler. Yani bu da oyunun daha iyi bir seviyede karşımıza çıkacağını söylüyor diyebiliriz.

Eğer siz de roguelike oyun deneyimi yaşamak ve uzaylı canavarları alt etmek istiyorsanız, Deep Rock Galactic: Survivor indirebilirsiniz.

Deep Rock Galactic: Survivor Sistem Gereksinimleri